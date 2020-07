Jak głosowali wyborcy w dużych miastach?

Kandydat KO Rafał Trzaskowski w II turze wyborów prezydenckich wygrał we wszystkich 11 dużych miastach liczących powyżej 250 tys. mieszkańców. Poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy przekroczyło 40 proc. tylko w Lublinie i w Białymstoku, w miastach tych niewiele stracił on do kontrkandydata.