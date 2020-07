PKW: głosowanie w Splicie jeszcze nawet sześć godzin

Wybory prezydenckie "przeprowadzone w cieniu pandemii" zakończyły się sukcesem frekwencyjnym - podsumował szef PKW Sylwester Marciniak.Poinformował, że kolejna konferencja PKW odbędzie się po otrzymaniu wszystkich protokołów od okręgowychkomisji wyborczych.

Wybory "w cieniu pandemii" z sukcesem

Marciniak poinformował na wieczornej konferencji prasowej w Warszawie, że żadna z obwodowych komisji wyborczych nie podjęła uchwały o przedłużeniu głosowania. - Tym samym cisza wyborcza zakończyła się godzinie 21 - powiedział.

Ocenił, że wybory na prezydenta "przeprowadzone w cieniu pandemii" zakończyły się "sukcesem frekwencyjnym". Podziękował za to "milionom wyborców".

Szef PKW zwrócił się z prośbą do członków przeszło 27 tys. komisji wyborczych o "rzetelne i sprawne ustalenie wyników głosowania".

Marciniak powiedział, że kolejna konferencja PKW odbędzie się po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaleniu wyniku głosowania wyborczego, sporządzeniu protokołu głosowania i podjęciu uchwały w sprawie wyników wyborów.

Kolejki w Chorwacji

Marciniak pytany był w niedzielę na konferencji prasowej, kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów prezydenckich i czy na przykład nie opóźni ich podanie liczenie głosów zza granicy.

- Przypominam, że ustawa szczególna z 2 czerwca przewiduje, że jeżeli chodzi o protokoły głosowania z obwodów za granicą, to maksymalnie czekamy 48 godzin od zamknięcia lokali wyborczych, czyli jest to termin - wtorek godzina 21.00 i jeszcze w zależności teraz którego czasu lokalnego, maksymalnie 23.00 - powiedział szef PKW.

Jak podkreślił, z tych informacji, które docierają wynika, że raczej nie powtórzy się sytuacja z I tury, sprzed dwóch tygodni. "Ale to dopiero ostatecznie się okaże" - zaznaczył Marciniak.

- Nie jest wykluczone, że być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania w skali Polski i zagranicy i podejmiemy uchwałę w sprawie wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - oświadczył szef PKW.

Pietrzak poinformowała, że największy problem jest w Splicie. - Tam jest bardzo duża liczba głosujących, MSZ przekazywał nam informację, że być może nawet sześć godzin będą stali w tej kolejce - dodała. - Pani konsul stoi na końcu osobiście, policja ich wspomaga także wszyscy, którzy przybyli będą mogli oddać głos - powiedziała. Marciniak przypomniał, że w pierwszej turze w Splicie głosowało ok. 300 osób, na drugą turę zarejestrowało się ich 10-krotnie więcej.

Exit poll: frekwencja 68,9 proc

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 68,9 proc - wynika z badania exit poll przygotowanego przez IPSOS dla Polsat News.

Wyniki tzw. late poll mają zostać opublikowane między godz. 1 a 3 w nocy.

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła 52,1 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.

Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 17:00 na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

Frekwencja lepsza niż w I turze

- W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 17 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 29 mln 359 tys. 152 osoby. Wydano karty do głosowania 15 mln 295 tys. 512 osobom uprawnionym, co stanowi 52,1 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował przewodniczący PKW na konferencji o godz. 18:30.

Przed dwoma tygodniami (28 czerwca) w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza na godz. 17:00, jak podała wtedy Państwowa Komisja Wyborcza, wyniosła 47,89 proc. uprawnionych do głosowania.

W poprzednich wyborach prezydenckich, w 2015 r. frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17:00 wyniosła 40,51 proc.