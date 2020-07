Wybory prezydenckie 2020. Wyniki exit poll Ipsos - II tura

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła 52,1 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.

Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 17:00 na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

Frekwencja lepsza niż w I turze

- W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 17 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 29 mln 359 tys. 152 osoby. Wydano karty do głosowania 15 mln 295 tys. 512 osobom uprawnionym, co stanowi 52,1 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował przewodniczący PKW.

Przed dwoma tygodniami (28 czerwca) w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza na godz. 17:00, jak podała wtedy Państwowa Komisja Wyborcza, wyniosła 47,89 proc. uprawnionych do głosowania.

W poprzednich wyborach prezydenckich, w 2015 r. frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17:00 wyniosła 40,51 proc.

Pierwsze częściowe wyniki

W niedzielę po południu na konferencji prasowej po ogłoszeniu frekwencji w wyborach prezydenckich na godz. 17:00 Marciniak przypomniał, że kolejna konferencja podsumowująca niedzielne głosowanie zaplanowana jest na godz. 22;00.

- Nie sądzę, żeby dzisiaj doszło do ogłoszenia wyników głosowania - powiedział przewodniczący PKW.

Przypomniał, że po zamknięciu lokali wyborczych od 21:00 komisje obwodowe zaczną główną część swojej pracy - obliczenie wyników głosowania i dane na ten temat będą spływały w nocy do okręgowych komisji wyborczych i do PKW.

Najwięcej pracy - zaznaczył - będą miały komisje za granicą, które muszą policzyć pakiety wyborcze.

Dopytywany przez dziennikarzy czy w nocy z niedzieli na poniedziałek PKW może podać pierwsze, wstępne, cząstkowe dane szef PKW odparł, że taką konferencję PKW planuje w poniedziałek rano.