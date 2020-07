Najnowsza frekwencja w wyborach prezydenckich. PKW podała dane

Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 17. Dane pochodzą ze wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych.

Zagłosowała ponad połowa uprawnionych

- W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 17 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 29 mln 359 tys. 152 osoby. Wydano karty do głosowania 15 mln 295 tys. 512 osobom uprawnionym, co stanowi 52,1 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował przewodniczący PKW.

Najwyższą frekwencję do godz. 17 zanotowano w woj. mazowieckim. Zagłosowało tam 55, 55 proc. uprawnionych do głosowania. Na drugim miejscu jest woj. małopolskie - 54, 58 proc., a na trzecim woj. łódzkie - 52, 96 proc. Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w woj. opolskim - 46, 20 proc., woj. warmińsko-mazurskim - 48, 65 proc. i woj. lubuskim - 49, 91 proc.

Najwyższą frekwencję, jeśli chodzi o miasta, zanotowano w Warszawie - 57, 69 proc. i w Zielonej Górze - 57, 24 proc. Najniższą z kolei zanotowano w Gdańsku - 50, 98 proc. i Katowicach 51, 71 proc.

Karty z jedną pieczęcią

Członkowie PKW byli pytani czy karta do głosowania z jedną pieczęcią jest ważna. - Żeby karta mogła być uznana za ważną muszą być dwie pieczęcie w przypadku kraju Państwowej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej. W przypadku zagranicy ambasady lub konsula i Obwodowej Komisji Wyborczej. Wtedy jest karta ważna - wyjaśniła przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

- Mieliśmy sygnał w tej sprawie z Krakowa, gdzie się okazało, że wyborcy poinformowali komisję wyborczą, że brak pieczęci obwodowej komisji wyborczej. W tym momencie doszło do ostemplowania i w ten sposób karta do głosowania była ważna - dodał Marciniak.

Frekwencja do południa

W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 12 w dniu 12 lipca 2020 roku - liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. - Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,73 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - zauważył Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Przed dwoma tygodniami (28 czerwca br.) w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza podana przez PKW na godz. 12.00 wyniosła 24,08 proc. uprawnionych do głosowania. Jak zaznaczył Marciniak, oznacza to, że w II turze do godz. 12 głosowało o około 100 tys. osób

Pięć lat temu w drugiej turze głosowania w wyborach prezydenckich, które odbyły się 24 maja 2015 r., frekwencja na godz. 12 wyniosła 17,40 proc.

Ponadto poza Polską funkcjonuje 171 obwodów wyborczych w 90 krajach. Uprawnionych do głosowania jest niemal 30 mln wyborców, a nad przebiegiem wyborów czuwa m.in. 200 tys. członków komisji wyborczych.

Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. mazowieckim (26,92 proc.), małopolskim (26,53 proc.) i woj. podlaskim (26,37 proc.). Najniższa frekwencja: woj. opolskie (21,6 proc.), woj. lubuskie (22,71 proc.) oraz woj. wielkopolskie (23,36 proc.).

382 incydentów wyborczych

Jak poinformował podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji w niedzielę do godz. 14 doszło do 382 incydentów w związku z odbywającymi się wyborami, z czego 348 to wykroczenia (w tym 207 to uszkodzenie ogłoszeń, 70 naruszenia ciszy wyborczej i 30 niedozwolone umieszczanie plakatów), a 34 przestępstwa dot. m.in. udzielania korzyści majątkowej w zamian za określony sposób głosowania.

Do incydentów doszło m.in w Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

KGP przypomina, że wszelkie naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać policji, która na terenie całego kraju prowadzi wzmożone działania, polegające głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja zaznacza, że za złamanie ciszy wyborczej może grozić grzywna od 20 zł do 5 tys. zł.

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania w niedzielę w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

