Frekwencja na godz. 12 wyższa niż w I turze. Rekord w Krynicy Morskiej

Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 12 na podstawie danych otrzymanych od 25 423 obwodowych komisji wyborczych spośród ogólnej liczby 25 423 komisji obwodowych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 12 w dniu 12 lipca 2020 roku - liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. - Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,73 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - zauważył Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Do południa głosowało o 100 tys. osób więcej

Przed dwoma tygodniami (28 czerwca br.) w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza podana przez PKW na godz. 12.00 wyniosła 24,08 proc. uprawnionych do głosowania. Jak zaznaczył Marciniak, oznacza to, że w II turze do godz. 12 głosowało o około 100 tys. osób

Pięć lat temu w drugiej turze głosowania w wyborach prezydenckich, które odbyły się 24 maja 2015 r., frekwencja na godz. 12 wyniosła 17,40 proc.

Ponadto poza Polską funkcjonuje 171 obwodów wyborczych w 90 krajach. Uprawnionych do głosowania jest niemal 30 mln wyborców, a nad przebiegiem wyborów czuwa m.in. 200 tys. członków komisji wyborczych.

Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. mazowieckim (26,92 proc.), małopolskim (26,53 proc.) i woj. podlaskim (26,37 proc.). Najniższa frekwencja: woj. opolskie (21,6 proc.), woj. lubuskie (22,71 proc.) oraz woj. wielkopolskie (23,36 proc.).

52,36 procent w Krynicy Morskiej

Najwyższą frekwencję w poszczególnych miastach odnotowano w: Warszawa 28,72 proc., Zielona Góra - 28,17 proc. i Toruń - 28,1 proc. Najniższa frekwencja: Gdańsk - 21,37, Rzeszów - 23,95 proc., Gorzów 26,1 proc.

- W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej. To aż 52,36 proc. - podał Sylwester Marciniak, szef PKW.

Najmniej wyborców, w stosunku do liczby uprawnionych, głosowało w gminie Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie - tylko 13,54 proc.

Więcej chętnych do głosowania za granicą

W porównaniu z I turą wyborów nawet o 30 proc. zwiększyła się liczba osób, które chcą głosować zagranicą. Jak poinformował Marciniak, z dokonanych zgłoszeń wynika, że o 150 tys. osób wzrosła liczba wyborców wyrażających chęć głosowania za granicą korespondencyjnie lub bezpośrednio. - To jest tak o 25 proc. - 30 proc. więcej, niż w pierwszej turze - podkreślił szef PKW.

Zastrzegł, że nie jest to ostateczna liczba. - Dlatego, że są jeszcze kraje, np. USA, Wielka Brytania, Francja, gdzie wyłącznie korespondencyjnie (można głosować). Pytanie, ile tych pakietów zostanie zwróconych - dodał sędzia Marciniak.

Szef PKW pytany o doniesienia o kolejkach do lokalu wyborczego w chorwackim Splicie, poinformował, że blisko 10-krotnie zwiększyła się liczba osób, które chcą zagłosować w tamtej komisji wyborczej w porównaniu z I turą. - Stąd te kolejki - wyjaśnił.

278 zdarzeń wyborczych

Z najnowszych danych wynika, że odnotowano 278 zdarzeń wyborczych - chodzi o uszkodzenia ogłoszeń lub ich nielegalne powieszenie, a także naruszenia ciszy wyborczej.

- Nie mieliśmy zgłoszeń dotyczących nietypowych zdarzeń w lokalach wyborczych podczas niedzielnego głosowania w wyborach prezydenckich - poinformowała przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

- Nie mamy żadnych informacji, które ewentualnie miałyby wpływ na przedłużenie ciszy wyborczej. Ale to na godz. 13.40. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych zdarzeń, które by powodowały konieczność przedłużenia ciszy wyborczej - dodał przewodniczący PKW.

