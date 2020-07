Wiec poparcia dla prezydenta zamienił się w zamieszki. Niespokojnie w Bułgarii

Przeciwnicy bułgarskiego rządu zorganizowali w piątek demonstrację poparcia dla prezydenta Rumena Radewa, który związany jest z przeciwnym obozem. Szybko jednak przekształciła się ona w zamieszki i starcia z policją. Głowa państwa wezwała do "walki z mafią w rządzie i prokuraturze". Protesty mają trwać również w sobotę.

Protest zwolenników głowy państwa przed jej siedzibą trwał od wczesnego popołudnia i początkowo przebiegał pokojowo. Prezydent Radew kilkakrotnie przestrzegał przed prowokacjami.

Do wzrostu napięcia doszło, kiedy na miejsce demonstracji przybyło z prowincji kilkuset zwolenników rządu. Policji z trudem udało się nie dopuścić do kontaktu obu grup.



Według policji autobusy, którymi przybyli zwolennicy rządu, obrzucono plastykowymi butelkami wody i jajkami.

Policja starła się z protestującymi. Są ranni



Po odjeździe zwolenników rządu, protestujący zablokowali na krótko jedno z ważnych skrzyżowań w Sofii, a później wrócili przed siedzibę prezydenta.

Wtedy, według świadków, doszło do przepychanek z policją. Radio publiczne informowało o starciach i o około dziesięciu zatrzymanych. Według innych źródeł zatrzymanych cztery osoby a trzech policjantów odniosło obrażenia.

Piątek był drugim dniem zamieszek, które rozpoczęły się od demonstracji poparcia prezydenta Rumena Radewa, a następnie przekształciły się w wystąpienia antyrządowe.

Prezydent: trzeba walczyć z mafią w rządzie

Do demonstracji doszło po czwartkowym wejściu do kancelarii prezydenta prokuratury i przeszukaniu kilku gabinetów jego współpracowników. Dwóch z nich zatrzymano.



Prezydent w odpowiedzi wezwał do walki z mafią w rządzie i prokuraturze. W piątek oświadczył, że "protest przeciw bułgarskiej mafii przekształca się w kampanię i nie ma siły, która mogłaby ją wstrzymać". Demonstracje mają być wznowione w sobotę.

