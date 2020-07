KSW 53 transmisja. Gdzie oglądać na żywo? Karta walk

Gamrot oraz Parke nie lubią się od dawna i nawet tego nie ukrywają. Widzieliśmy to podczas pierwszej walki, którą minimalnie wygrał ten pierwszy, a także pod czas drugiej, która zakończyła się "no contest". Przed ich trzecim starciem oczywiście oglądaliśmy wzajemne prowokacje, ale gorąco zrobiło się dopiero w tym tygodniu. Szczególnie po występie w magazynie "Koloseum", kiedy to prawie doszło do rękoczynów, a obu zawodników musiał rozdzielać współwłaściciel KSW Martin Lewandowski.

Poszło m.in. o wagę Parke'a. Irlandczyk miał wielokrotnie problem ze zmieszczeniem się w limicie wagowym. Niestety, w piątek sprawdziły się najgorsze obawy. Parke najpierw nie pojawił się na porannym ważeniu, a później na głównej ceremonii otwartej dla kibiców. Okazało się, że nie uda mu się osiągnąć limitu wagi lekkiej. To postawiło walkę wieczoru KSW 53 pod sporym znakiem zapytania. Gamrot chciał jednak tej walki i na jego prośbę ma ona zostać przeprowadzona na dystansie mistrzowskim.





Maciej Kawulski w rozmowie z Polsatsport.pl przyznał, że Irlandczyk nie pojawił się na ceremonii ważenia, gdyż do ostatniej chwili próbował zejść do określonego limitu, ale nie dał rady. - Nie namawialiśmy Normana, by przyjeżdżał na ważenie, bo do ostatniej minuty próbował zrobić ten limit w saunie. Widziałem to, jak byłem w hotelu. Jest bardzo odwodniony i w tej sytuacji ważniejsze jest to, jak będzie się czuł w sobotę podczas walki niż dzień wcześniej na ważeniu - stwierdził.

Gala KSW 53 to nie tylko pojedynek wieczoru. Wcześniej rozstrzygnie się konflikt Borysa Mańkowskiego z Marcinem Wrzoskiem. Obaj podsycają go od dłuższego czasu, chociaż ten pierwszy przyznał, że on tylko odpowiada, a wszystko nakręca "Polish Zombie". Będzie to starcie w wadze lekkiej, do której Mańkowski wraca po długiej przerwie. Jak w niej wypadnie?

Po pięciu latach zobaczymy też Tomasza Drwala, a w klatce KSW zadebiutuje podwójny mistrz FEN Andrzej Grzebyk, który jak zwykle zachwycił stylem na ceremonii ważenia.

- Nie czuję żadnej presji czy tremy. Jestem szczęśliwy, że tu jestem. Naprawdę ciężko pracowałem przez dziesięć lat, żeby znaleźć się w tym miejscu. Zdobyłem dużo w sportach walki, ale nie osiadłem na laurach, dalej ciężko trenowałem. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, przyszedłem tutaj namieszać, odebrać to co polskie. Tomek [Jakubiec – przyp. red.] jest moim kolejnym celem, który muszę przejść. Jestem niesamowicie zmotywowany i nie mogę się doczekać - zapowiedział.

Karta walk gali KSW 53

Mateusz Gamrot (15-0-1NC, 4 KO, 4 Sub) - Norman Parke (28-6-1-1NC, 4 KO, 12 Sub)

Borys Mańkowski (20-8-1, 3 KO, 8 Sub) vs Marcin Wrzosek (14-6, 5 KO, 3 Sub)

Tomasz Drwal (21-5-1, 13 KO, 5 Sub) vs Łukasz Bieńkowski (5-3, 2 KO)

Andrzej Grzebyk (16-3, 9 KO, 3 Sub) vs Tomasz Jakubiec (10-2, 4 KO, 1 Sub)

Roman Szymański (12-5, 1 KO, 3 Sub) vs Filip Pejić (14-3-2, 9 KO, 3 Sub)

Artur Sowiński (20-11-2NC, 7 KO, 7 Sub) vs Gracjan Szadziński (8-3, 6 KO)

Kamil Szymuszowski (17-6, 3 KO, 4 Sub) vs Michał Pietrzak (8-4, 2 KO, 2 Sub)

Sebastian Przybysz (6-2, 3 KO, 1 Sub) vs Jakub Wiłkacz (10-2-1, 8 Sub)

