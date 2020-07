Awantura w studiu Polsatu Sport. Prowadzący musieli rozdzielać gości

Mateusz Gamrot (15-0-1NC, 4 KO, 4 Sub) i Norman Parke (28-6-1-1NC, 4 KO, 12 Sub) pojawili się w studiu Polsatu Sport przed galą KSW 53, która odbędzie się już w najbliższą sobotę. W magazynie "Koloseum" doszło do dużej awantury pomiędzy zawodnikami, a tym razem poszło... o pieniądze.