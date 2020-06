Dzwonił, pisał, chciał 14-latkowi płacić za spotkania. 64-latek zatrzymany

Mieszkaniec Wodzisławia poinformował policjantów, że jego 14-letni syn otrzymuje telefony od mężczyzny, który składa mu propozycje o charakterze seksualnym. Ustalono, że w maju mężczyzna zaczął rozmawiać z małoletnim przez telefon i nakłaniać go do różnych zachowań seksualnych.

Propozycje obcowania płciowego składał w rozmowach telefonicznych i przez wiadomości tekstowe. Cały czas dążył do spotkania z chłopakiem, za które oferował pieniądze. Zarezerwował nawet noclegi blisko jego domu, by mogli się tam spotykać.

Policjanci namierzyli mężczyznę i pojechali po niego do Gdyni, gdzie został zatrzymany w jednym z pensjonatów. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów składania małoletniemu propozycji obcowania płciowego i zmierzenia do jego realizacji oraz usiłowania doprowadzenia go do innej czynności seksualnej.

Mieszkaniec Poznania przyznał się do przedstawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.