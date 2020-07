"Ta władza jest ohydna". Trzaskowski mówił o "szczuciu i nienawiści"

Trzaskowski mówił na spotkaniu z mieszkańcami Świdnicy, że niedzielne wybory prezydenckie są o tym, "czy w Polsce dalej będzie się nas dzielić i czy dalej będzie panować nienawiść, czy będziemy mogli wreszcie być razem".

- Ta władza i prezydent, który tej władzy służy, pokazali, jak ta władza jest po prostu ohydna. To co widzimy prze ostatnie dni, tygodnie i lata, to próba dzielenia nas, szczucia na nas, próba siania nienawiści od rana do wieczora - powiedział Trzaskowski.

- Wczoraj, przedwczoraj, każdego dnia, jeżeli oglądacie partyjną telewizje, to widzicie tylko i wyłącznie nienawiść, dzielenie Polek i Polaków. Kogo oni jeszcze nie zaatakowali? Zobaczcie co się dzieje - homofobia, antysemityzm (...). Atakują Niemców, nauczycieli i nauczycielki, atakowali rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, atakowali lekarzy, Ślązaków - mówił Trzaskowski. Jak dodał, "odmawiali kobietom prawa o decydowaniu o swoim życiu".

- Obrazili chyba wszystkich, których mogli w Polsce obrazić. Został tylko smutny pan prezes ze swoim partyjnymi przyjaciółmi - powiedział kandydat KO.

"Czy słyszeliście z ust polityków opozycji słowa o o hołocie?"

Jak mówił, zwraca się do wszystkich, którzy mówią, że "polityka jest brudna i wszyscy politycy są tacy sami". - Czy słyszeliście kiedyś z naszych ust tyle złych słów? Czy słyszeliście kiedykolwiek z ust polityków opozycji słowa o zdrajcach, o hołocie? Czy kiedykolwiek słyszeliście taką homofobię, antyfeminizm, takie ataki na wszystkich, którzy mają odwagę powiedzieć "mamy dość" - powiedział.

Jak dodał, te wybory są o tym, czy będziemy żyli w kraju, w którym prezes partii rządzącej może bezkarnie mówić, "że jesteśmy hołota, że nie mamy polskiej duszy". - Gdzie jest prezydent Rzeczpospolitej, który powinien temu wszystkie sam powiedzieć "mamy dość"? Gdzie jest Andrzej Duda? - pytał Trzaskowski.

WIDEO - Mówił po angielsku do Trzaskowskiego. Zaskakująca reakcja prezydenta Warszawy

zdr/ PAP, polsatnews.pl