Proces Johnny'ego Deppa. Tabloid nazwał go damskim bokserem

We wtorek w londyńskim sądzie rozpoczął się proces cywilny między aktorem Johnnym Deppem i wydawcą brytyjskiego tabloidu "The Sun". Aktor zarzuca gazecie zniesławienie w związku z artykułami zarzucającymi mu bicie byłej żony Amber Heard. Czwarty dzień procesu przyniósł nowe dowody.

Przedmiotem pozwu Deppa są artykuły z 2018 roku autorstwa Dana Woottona, w którym dziennikarz nazwał aktora "damskim bokserem", zarzucając mu dotkliwe pobicie Heard, będącej wówczas jego żoną, przez które miała ona obawiać się o własne życie.

"Kłamstwo wyprodukowane przez panią Heard"



W otwierającym we wtorek rozprawę oświadczeniu adwokat 57-letniego Deppa David Sherborne stwierdził, że wysuwane wielokrotnie przez Amber Heard oskarżenia o przemoc domową wobec Deppa były "kłamstwem wyprodukowanym przez panią Heard i jej przyjaciół", o czym ma świadczyć "pokaźny materiał dowodowy". Depp dodatkowo oskarżył aktorkę m.in. o romans z jej późniejszym partnerem, miliarderem Elonem Muskiem.

ZOBACZ: Aktor z "Różowych lat siedemdziesiątych" zatrzymany. Został oskarżony o trzy gwałty



Prawnicy tabloidu zapowiedzieli z kolei, że zamierzają udowodnić, że określenie "damski bokser" było uprawnione.

Nowe dowody



W piątek obrońcy "The Sun" przedstawili wiadomość, którą Depp miał wysłać w sierpniu 2016 roku do swojego agenta. "Jestem k….sko szczęśliwy, że chce ze mną walczyć! Uderzy w ścianę i to mocno!" - taką treść odczytano w sądzie.



Aktor nazwał Heard "naciągaczką" i "striptizerką za 50 centów", której "nie tknąłby nawet w rękawiczce". W wiadomości do agenta miał też wyznać, że poznał "miłą Rosjankę", dzięki której zrozumiał, że związek z Heard był bez sensu.

ZOBACZ: Charlie Sheen oskarżony o gwałt na 13-latku. Aktor zaprzecza



Prawnicy wydawcy przedstawili także sytuację, w której to Deep miał grozić żonie nożem. Pokazali też nagranie, ale dziennikarze relacjonujący sprawę nie widzieli go, gdyż mieli jedynie niewyraźny odsłuch.

- Stał pan naprzeciwko pani Heard i groził jej nożem - powiedział prawnik tabloidu do aktora. Ten odpowiedział: "poprosiłem ją, by mnie pocięła".

"Po prostu cię pobiłam"

Na jaw wyszły nagrania świadczące o tym, że Heard również miała stosować przemoc wobec Deppa.

- Oberwałeś... Nie znokautowałam cię, po prostu cię pobiłam. Jesteś cholernym dzieckiem. Dorośnij - krzyczała do ówczesnego męża w 2015 roku.

Proces potrwa trzy tygodnie



We wtorek w sądzie stawili się zarówno Depp, jak i Heard. Depp zeznawał przed sądem już pierwszego dnia, odpowiadając m.in. na pytania o nagrania rozmów pary. Swoje zeznania ma złożyć również aktorka. Proces ma trwać trzy tygodnie.

PAP/EPA/WILL OLIVER

Depp i Heard byli małżeństwem od 2015 r. i rozwiedli się niecałe dwa lata później. Już w maju 2016 r. sąd w Los Angeles zakazał aktorowi zbliżania się do żony z uwagi na oskarżenia o stosowanie przemocy.

ac/ PAP, gwiazdy.wp.pl, polsatnews.pl