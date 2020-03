Charlie Sheen oskarżony o gwałt na 13-latku. Aktor zaprzecza

Aktor Corey Feldman wyprodukował film dokumentalny, w którym oskarżył kolegów z branży filmowej o molestowanie seksualne oraz pedofilię. Wśród obwinionych jest Charlie Sheen, znany m.in. z ról w filmie "Pluton" i serialu "Dwóch i pół". "To chore i nieprawdziwe zarzuty. To nigdy nie miało miejsca" - powiedział gwiazdor dla serwisowi "HuffPost".

Film dokumentalny "(My) Truth: The Rape of Two Coreys" miał premierę w poniedziałek wieczorem. Aktor Corey Feldman podał w nim listę osób, które według niego molestowały w przeszłości jego oraz jego najbliższego przyjaciela, zmarłego w 2010 roku Coreya Haima.

Zgwałcony na planie filmu Spielberga

Wśród ludzi, którym zarzuca niewłaściwe i bezprawne zachowanie, jest nazwisko Charlie'ego Sheena.

W jednej ze scen Corey Feldman opisał incydent, do jakiego miało dojść na planie filmu "Lucas" Stevena Spielberga z 1986 roku. Haim miał wówczas 13 lat, a Sheen - 19. - Zgwałcił mnie w biały dzień - miał powiedzieć Corey Haim.

ZOBACZ: Wyszła na spacer z psami, zgwałcił ją bezdomny. Ruszył proces

W dokumencie wystąpiły także inne osoby, które potwierdziły, że słyszały o wspomnianych wydarzeniach. Podobne zarzuty padły w kontekście aktora Jona Grissoma, właściciela klub nocnego Alphy'ego Hoffmana i byłego menadżera gwiazd, Marty'ego Weissa.

"Syn nigdy nie wspomniał o Charliem"

W oświadczeniu dla portalu HuffPost Charlie Sheen kategorycznie zaprzeczył tym zarzutom. - To chore i nieprawdziwe zarzuty. To nigdy nie miało miejsca - powiedział.

Gwiazdor dodał także, że wszystkim zainteresowanym poleca pod rozwagę to, co powiedziała matka Haima, Judy. W 2017 roku kobieta miała wskazać, że to ktoś inny zgwałcił jej dziecko.

- Mój syn nigdy nie wspominał o Charliem. Nigdy o nim nie rozmawialiśmy. To wszystko zostało zmyślone - miała powiedzieć.

To kolejny raz, gdy pojawiają się doniesienia ws. domniemanego gwałtu z 1986 roku. Dwa lata temu doszło do ugody pomiędzy aktorem a tygodnikiem "National Enquirer", którego Sheen oskarżył o zniesławienie po artykule, w którym został nazwany gwałcicielem.

23 lata więzienia dla Weinsteina

W środę na 23 lata więzienia został skazany amerykański producent filmowy Harvey Weinstein. Sąd uznał go winnym gwałtu dokonanego w 2013 roku na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann oraz za wymuszenie w 2006 roku aktu seksualnego na asystentce Miriam Haleyi w jego apartamencie.

ZOBACZ: Harvey Weinstein skazany na 23 lata więzienia za gwałt i napaść seksualną

Winnym został uznany już wcześniej, w środę ustalono jedynie wysokość kary.

Weinstein na ogłoszenie wyroku został wprowadzony na wózku inwalidzkim. Tuż po nim na sali sądowej pojawili się Jodi Kantor i Megan Twohey, reporterzy "New York Times", którzy opisali historię Weinsteina, wywołując ruch #MeToo.

WIDEO - "Męskie zwierzenia". Agnieszka Gozdyra rozmawia ze znanymi mężczyznami o ich miłości do zwierząt Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/hlk/ huffpost.com