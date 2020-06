Aktor z "Różowych lat siedemdziesiątych" zatrzymany. Został oskarżony o trzy gwałty

Jak podaje departament szeryfa hrabstwa Los Angeles, 44-latek został aresztowany w środę. Po kilku godzinach - za kaucją w wysokości 3,3 mln dolarów - wypuszczono go na wolność. Aktor stanie przed sądem we wrześniu.

Danny Masterson, best known for his role on "That '70s Show," was charged with three counts of rape, the Los Angeles County district attorney says https://t.co/y2eoBx8klq