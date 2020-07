Duda: w drugiej kadencji prezydent odpowiada tylko przed Bogiem, historią i narodem

Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił, że jeśli wygra, to jego druga kadencja będzie kadencją ambitnej polityki inwestycyjnej, a także ambitnego realizowania celów międzynarodowych. - Budowania polskiej pozycji wszędzie tam, gdzie to możliwe, wspierania polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej - powiedział.

- To będzie taka kadencja, która ma specyfikę, jak każda druga kadencja. W drugiej kadencji prezydent odpowiada tylko przed Bogiem, historią i narodem i takie będzie to rządzenie - oświadczył. Wzywał, by namawiać do glosowania na niego sąsiadów, znajomych, rodzinę.

- Proszę o wsparcie. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie zbudować Polskę, o jakiej marzymy; Polskę sprawiedliwą, bogatą, silną. Polskę, która dba o obywateli, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Polskę, która jest w stanie ochronić słabszych, a nie musi bać się silnych, która jest porządnym krajem leżącym w sercu Europy, który ma swoją godność i który jest godnie jest reprezentowany - mówił ubiegający się o reelekcję prezydent.

Zapewnił, że chce "Polski tradycyjnych wartości, w której polityka ukierunkowana jest na rodzinę opartą na ponad 1050 latach naszej tradycji wyrosłej na pniu chrześcijańskim". - Ochronimy polską rodzinę, ochronimy nasze dzieci. Nie pozwolimy, żeby ktokolwiek czynił eksperymenty na rodzinie czy na naszych dzieciach - podkreślił. Jak dodał, to obok ambitnego rozwoju technologicznego i gospodarczego jest klucz do sukcesu w i osiągania pozycji w Europie.

- Nie mamy wątpliwości: inni będą słabli, a my będziemy rośli. Jestem tego pewien, dlatego proszę państwa o głos - mówił Duda.

