Koronawirus w Polsce. Nie żyje 9 kolejnych osób

Na COVID-19 zmarło 9 kolejnych osób, potwierdzono też 262 nowe zakażenia koronawirusem – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce odnotowano 36 tys. 951 przypadków zakażenia, 1 551 zgonów, a 25 tys. 477 osób wyzdrowiało. Oznacza to, że aktywnych przypadków jest 9 923, czyli o 346 mniej niż wczoraj.

Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (84), mazowieckiego (50), małopolskiego (35), wielkopolskiego (28), łódzkiego (22), podkarpackiego (7), podlaskiego (6), opolskiego (6), dolnośląskiego (5), świętokrzyskiego (5), lubelskiego (4), lubuskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), kujawsko-pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (1).

Zmarło 9 osób zakażonych koronawirusem

Zmarło 9 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. To 5 mężczyzn i 4 kobiety w wieku od 72 do 92 lat. Do zgonów doszło w Zgierzu, Kędzierzynie-Koźlu, Gliwicach, Raciborzu, Warszawie i w Krakowie.

76-K Racibórz, 91-M, 72-M Warszawa, 87-M Kraków. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



Ponad 25 tys. osób wyzdrowiało

Do tej pory wyzdrowiało 25 477 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 687 osób a pod respiratorem pozostaje 65 chorych.

Kwarantanną objętych jest 85 955 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 10 889.

Wirus z Wuhan

Zapalenie płuc zwane COVID-19 po raz pierwszy lekarze zidentyfikowali w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W krótkim czasie skala zakażeń wzrosła tak dalece, że Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła dla całego świata stan pandemii. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca. Rząd ogłosił wkrótce wprowadzenie obostrzeń. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie większość obostrzeń cofnięto, nadal jednak służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust oraz nosa a także dezynfekcję rąk.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

