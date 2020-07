Zmiany w rozkładach jazdy w stolicy. Kilkadziesiąt autobusów nie wyjechało

Jak powiedział Polsat News Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, autobusy należące do przewoźnika Arriva w środę nie wyjechały na ulice. Miasto musiało przez to zaktualizować rozkłady jazdy i dostosować je do mniejszej ilości autobusów mogących wozić warszawiaków.

- Zabrakło nam około 80 autobusów na aż 1300 autobusów, które jeżdzą w godzinach szczytu po stolicy, więc tak naprawdę, na niektórych liniach, niektórych kursów nie będzie - wyjaśnił.

ZOBACZ: Kolejny wypadek autobusu w Warszawie. Miasto zawiesiło umowę z Arrivą

- Nie ma tak, że zawiesiliśmy całkowicie kursowanie jakiejś linii - dodaje w rozmowie z reporterką Polsat News, Moniką Miller.

Sytuacja będzie się zmieniać

- Poprosiliśmy naszych operatorów o sprzęgnięcie sił, łatwiej im to zrobić w ciągu dnia niż wczoraj w nocy - stwierdził, zapewniając, że sytuacja w ciągu dnia będzie się zmieniać i że ZTM w pełni kontroluje kursowanie autobusów.

- Tam gdzie to będzie konieczne, będziemy dosyłać dodatkowe autobusy - tłumaczy.

Przyszłość Arrivy w stolicy

- Nie wykluczamy scenariusza o zerwaniu umowy - powiedział Kunert, zaznaczając, że miasto czeka na to, aż firma przedstawi program naprawczy i sprawdzi swoje procedury dotyczące pracy kierowców.

ZOBACZ: Autobus spadł z wiaduktu w Warszawie. Kierowca wiele razy łamał wcześniej przepisy drogowe

We wtorek, po kolejnym wypadku, rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że przedstawiciel Arrivy został pilnie wezwany do Roberta Soszyńskiego, zastępcy prezydenta Warszawy.

Po spotkaniu władz @warszawa z firmą @ArrivaPolska zawiesiliśmy umowy z wykonawcą. Oczekujemy od firmy przetestowania kierowców i zaświadczenia, że nie zażywają oni substancji psychoaktywnych. W tym czasie połączenia obsługiwać będą pozostali przewoźnicy @WTP_Warszawa — Karolina Gałecka (@K_Galecka) July 7, 2020

Godzinę później Gałecka przekazała, że Warszawa zawiesiła umowę z Arrivą. "Oczekujemy od firmy przetestowania kierowców i zaświadczenia, że nie zażywają oni substancji psychoaktywnych. W tym czasie połączenia obsługiwać będą pozostali przewoźnicy Warszawskiego Transportu Publicznego" - dodała.

Kroki Arrivy

Już przed stanowiskiem miasta przekazanym przez rzeczniczkę, Arriva zakomunikowała, że zamierza sprawdzić wszystkich swoich kierowców pod kątem obecności narkotyków w ich organizmach "najszybciej, jak to możliwe".

Przedstawicielka spółki Joanna Parzniewska zapewniła we wtorek popołudniu, że obecnie trwają przygotowania do tych działań.

ZOBACZ: Warszawa: wjechał autobusem w zaparkowane auta. [FILM] z momentu wypadku

- Mamy świadomość, że jest to sytuacja nieuregulowana prawnie, natomiast biorąc pod uwagę te dwa zdarzenia w tak bliskim czasie podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu testów. Stawiamy bezpieczeństwo pasażerów na pierwszym miejscu - zapewniła.

