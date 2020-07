Wagony sypialne i kuszetki wracają do PKP Intercity. Pojadą nad morze i w góry

W ośmiu nocnych pociągach PKP Intercity na nowo pojawią się wagony sypialne oraz kuszetki. Przewoźnik postanowił włączyć je do oferty, mimo że pasażerowie nadal muszą nosić maseczki podczas całej podróży. Składy, w których będzie przespać się na łóżkach lub specjalnie wydzielonych do tego miejscach, pojadą m.in. do Kołobrzegu, Gdyni, Świnoujścia i Zakopanego.