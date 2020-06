Pociągi międzynarodowe wracają na tory. Sprawdź, kiedy

"Składy przewoźnika będą sukcesywnie uruchamiane w relacjach do Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i Słowacji" - napisano w komunikacie.

Dodano, że PKP Intercity jest w stałym kontakcie z kolejowymi partnerami zagranicznymi i podkreślono, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa w pociągach kursujących po kraju, jak i za granicą.

Najpierw do Berlina

Jak informuje PKP Intercity, spółka ma przygotowany plan sukcesywnego przywracania relacji międzynarodowych. Pierwsze pociągi w kierunku Berlina zaczną kursować 22 czerwca. Tego dnia wyruszy do stolicy Niemiec nowe, codzienne połączenie - EIC Wisła z Warszawy Wschodniej. Skład wyjedzie ze stacji początkowej o godz. 6:29, dotrze do stacji docelowej Berlin Hauptbahnhof o godz. 12:16.

ZOBACZ: Branża lotnicza przeciw ograniczaniu miejsc w samolotach. List otwarty do premiera

Pociąg w kierunku Polski odjedzie z głównego dworca o godz. 15:43, docierając do Warszawy w godzinach wieczornych (21:21 na stacji Warszawa Wschodnia). Do stolicy Niemiec dojedziemy również z Warszawy składem EIC Sprewa. Natomiast 25 czerwca z Warszawy do Berlina wyjedzie pociąg EIC Odra, a 26 czerwca z Berlina do Gdyni pojedzie IC Gedania.

Inne połączenia

Z kolei pociągi międzynarodowe w kierunku Czech, Austrii, Węgier i Słowacji będą uruchamiane sukcesywnie w drugiej połowie miesiąca. Od 22 czerwca wyruszą składy z Warszawy do Wiednia (EIC Polonia i EIC Sobieski). Tego samego dnia zacznie kursować skład IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Ponadto z Wiednia do Katowic będzie można podróżować pociągiem IC Moravia, a z Grazu do Przemyśla pociągiem IC Porta Moravica. Połączenie Ostrawy z Przemyślem zapewni TLK Galicja.

ZOBACZ: Wracają kolejne pociągi Intercity. W nowym rozkładzie mało połączeń do Katowic

Szczegółowy wykaz uruchamianych pociągów międzynarodowych dostępny jest na stronie intercity.pl.

Reżim sanitarny

Przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności stosowania się do ogólnie obowiązujących zasad ostrożności obejmujących m.in. zasłanianie ust i nosa w pociągu, podczas trwania całej podróży, a także częste mycie rąk.

Jak informuje PKP Intercity, wszystkie składy są regularnie dezynfekowane i czyszczone. Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów przewoźnika, dezynfekowane są wszystkie kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.

bia/ PAP