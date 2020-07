Zimą -60 °C, przed paroma dniami +38 °C, a teraz spadł tam... śnieg

Wierchojańsk, położony na prawym brzegu rzeki Jany w odległości 900 km od Jakucka, uznawany jest za rosyjski biegun zimna. Średnia roczna temperatura wynosi tam -17 °C, średnia temperatura stycznia -50 °C. Rekordowo niską temperaturę odnotowano w Wierchojańsku 7 lutego 1892 roku, spadła do -67,8 °C.

Upał i śnieg w Jakucji

17 czerwca padł w Wierchojańsku kolejny rekord, tym razem słupek rtęci poszybował się w drugą stronę, zatrzymał się na 38 °C. W lipcu temperatura nie spadała poniżej 27 °C.

ZOBACZ: Starcie na granicy Rosji z Chinami. W rolach głównych dwa niedźwiedzie [WIDEO]



Teraz jednak Jakuci przecierali kolejny raz oczy ze zdumienia. Budząc się w niedzielę za oknami zobaczyli... śnieg. Padał w całej północnej Jakucji.

Pole of Cold district that recently recorded desert-like heat of +38C now sees snow. Topsy-turvy summer swings from Saudi-heat to freezer in Arctic north of Russia’s largest region of Yakutia https://t.co/ZhmUSagG1F pic.twitter.com/zZnzDX3C1J

"Najgorszy rok, jeśli chodzi o pożary"

Trzeba podkreślić, że mieszkańcy Jakucji od tygodni zmagali się z falą upałów, a w regionie wybuchły setki pożarów. W tej najzimniejszej republice Rosji strażacy walczyli w ostatnich dniach z 230 pożarami.

- To zdecydowanie najgorszy rok, jeśli chodzi o pożary - powiedziała Nikita Zimow, dyrektorka parku plejstoceńskiego w pobliżu miasta Czerski. - Ogień pojawił się w odległości 15 km od naszej stacji naukowej - dodała. Pożar wybuchł po burzy, jeden z piorunów wzniecił ogień. Szybko się rozprzestrzenił za sprawą wysuszonych traw w połączeniu z silnym wiatrem.

ZOBACZ: Powodzie w Chinach. Zagrożone Wuhan

Do Jakucji ściągane są posiłki strażackie z zachodniej Syberii oraz z regionu Amuru i Trans-Bajkału.

Zabytkowy kościół spłonął w godzinę

Z ogniem walczą również w sąsiadujących z Jakucją republikach. Ostrzeżenia o niezwykle trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem pożarowym wydano również dla regionu Nowosybirska i Republiki Chakasji.

W Tomsku na Nizinie Zachodniosyberyjskiej po gwałtownych burzach w ciągu niespełna godziny doszczętnie spłonął zabytkowy kościół, w który uderzył piorun.

19th century wooden church in Tomsk region burned to the ground in less than an hour after being hit by a lightning. The church was built & consecrated on May 18, 1873 and was fully restored - possibly minus a lightning rod - less than 20 years ago pic.twitter.com/TENPcAfCdu