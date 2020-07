Przeszukano mieszkanie kierowcy autobusu z Warszawy. Jest komentarz Ziobry

W mieszkaniu kierowcy autobusu z Warszawy, który we wtorek spowodował wypadek, znaleziono "pewne substancje wskazujące na to, że może to być amfetamina" - poinformował w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zastrzegł przy tym, że nie przesądza, czy sprawca wypadku był pod wpływem narkotyków. Według prokuratury, kierowca przyznał się do zażywania środków odurzających.