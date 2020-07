Mastalerek o PSL: kierownictwo odkleiło się od swoich wyborców i samorządowców

W środę prezydent Andrzej Duda zaapelował do "wszystkich polityków, którzy podzielają takie m.in. wartości, jak dobro rodziny i wspólnota kulturowa, do PSL, Koalicji Polskiej i Konfederacji".

- Spotkajmy się po wyborach 12 lipca i porozmawiajmy o najistotniejszych sprawach - powiedział.

Zdaniem prezydenta, "Polacy oczekują spokojnych, konsekwentnych i stabilnych działań, powrotu do normalności sprzed pandemii koronawirusa, która została wypracowana - lepszego życia, wzrastających wynagrodzeń, stabilizacji". Dodał też, że chciałby zostać partonem "wielkiej koalicji polskich spraw".

"Niech Kosiniak-Kamysz porozmawia ze swoimi samorządowcami"

O propozycji prezydenta Bogdan Rymanowski rozmawiał w programie "Gość Wydarzeń" z Marcinem Mastalerkiem, współtwórcą kampanii wyborczej Andrzeja Dudy z 2015 r.

Prowadzący zapytał go, czy po najbliższych wyborach PiS zaoferuje PSL-owi zmianę władzy w kilku sejmikach wojewódzkich, a dodatkowo zaproponuje powstanie koalicji rządowej PiS-PSL-Konfederacja.

Prowadzący przypomniał też, że przedstawiciele ludowców i konfederatów nie odnieśli się przychylnie do oferty prezydenta.

"Nie dam wciągnąć PSL w kampanię Andrzeja Dudy. Zamiast strzelać politycznymi ślepakami, radzę zająć się na serio polskimi sprawami: upadającą służbą zdrowia, rosnącym bezrobociem, bankrutującymi firmami. To jest odpowiedzialność prezydenta, a nie wyimaginowane koalicje" - skomentował prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz

Mastalerek skwitował, aby "prezes Kosiniak-Kamysz porozmawiał ze swoimi starostami, wójtami i burmistrzami".

- Komentując w studiu Polsatu jego dramatyczny wynik w I turze mówiłem, że powinien pójść spać, obudzić się rano i podjąć właściwe decyzje. Kierownictwo PSL-u odkleiło się od swoich wyborców i samorządowców - przypomniał.

"Albo chaos i wojna, albo spokój i współpraca"



Gość "Wydarzeń" przypomniał, że po głosowaniu na prezydenta, najbliższe 3,5 roku upłynie bez żadnych wyborów.

- Alternatywa jest taka: albo chaos i wojna ze wszystkimi, albo spokój i współpraca. (Za tymi drugimi - red.) są obecnie rządzący oraz prezydent Duda, jeżeli wygra - stwierdził.

Jego zdaniem, ręka wyciągnięta przez Dudę jest "korzystna dla środowisk, które chcą realizować program". - One mogą awanturować się przez najbliższe lata i nie zrealizować niczego ze swoich założeń, ale wtedy mogą być rozliczeni przez swoich wyborców - ostrzegł.

Wtedy Marcin Mastalerek założył, że jest sympatykiem np. narodowców, wolnościowców, korwinistów albo ludowców.

- Zależy mi na trzech sprawach z ich programu. Widzę prezydenta, który mówi: "Zróbmy to razem, współpracujmy, w końcu w wielu sprawach jesteśmy do siebie podobni. Obserwuję odpowiedź lidera mojego środowiska, który mówi "nie, bo nie". Zadaję więc sobie pytanie, czy on po to jest w Sejmie i życiu publicznym, aby załatwić najważniejsze dla mnie sprawy, czy po to, żeby być - mówił.

"Gesty prezydenta są konsekwentne"



Bogdan Rymanowski zauważył, że Dudy "nic nie kosztuje" taka propozycja, bo to jak "rozdanie uśmiechu" wyborcom.



Były sztabowiec odpowiedział, że "gesty prezydenta są konsekwentne". - Na pierwszym posiedzeniu Sejmu tej kadencji Duda, jako pierwsza głowa państwa w historii, zszedł do wszystkich liderów partii i podał im rękę - przypomniał.

