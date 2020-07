Tusk zwraca się do wyborców Konfederacji. "Będą chcieli was zniszczyć"

Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z wami wygrać. Z PiS-em wiele was łączy, dlatego będą chcieli was zniszczyć. Są w tym naprawdę nieźli - taki wpis do wyborców Konfederacji skierował b. premier Donald Tusk. "Napisał Pan najkrótszy i jednocześnie najgłupszy list do wyborców Konfederacji. Czy Pan ma ich za głupców?" - skomentował wicepremier Jacek Sasin.

W środę do wyborców Konfederacji zwrócił się na Twitterze Donald Tusk. "Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli (pisownia oryginalna)" - napisał.

"Pewnie dlatego strzelaliście do Polaków na marszach?"

"Jedno jest pewne. Jarosław Kaczyński na miejscu Konfederacji zagłosowałby na Rafała Trzaskowskiego. Pół roku temu wiceprezes PiS Adam Lipiński przyznał »Nasz zamysł, który powstał przy tworzeniu Zjednoczonej Prawicy, żeby po prawej stronie nie powstał żaden podmiot, nie udał się«" - napisał na Twitterze poseł Jakub Kulesza (Konfederacja).

Na wpis Tuska zareagował wicepremier Jacek Sasin. "Zapomniał wół, jak cielęciem był. Donald Tusk rękoma swoich ministrów NISZCZYŁ inicjatywy narodowców takie jak Marsz Niepodległości. Próbował WYGRAĆ z patriotyzmem kibiców. Napisał Pan najkrótszy i jednocześnie najgłupszy list do wyborców Konfederacji. Czy Pan ma ich za głupców?" - napisał.

Do słów Tuska odniósł się także Marek Jakubiak, który w pierwszej turze wyborów był kandydatem na prezydenta. "Pewnie dlatego strzelaliście do Polaków na marszach? " - zapytał.

Głos w sprawie zabrał też wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. "Tusk straszy Konfederację, że "PiS chce ich zniszczyć". No to fakty: Pod rządami PO, organizatorzy Marszu Niepodległości byli nękani przez służby, a uczestnicy bici przez policję oraz wyzywani od "faszystów". Pod rządami PiS, to wszystko natychmiast ustało. To tyle w temacie!" - napisał.

Duda i Trzaskowski do wyborców Konfederacji

Kandydat Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak zajął w niedzielnych wyborach prezydenckich czwarte miejsce. Głosowało na niego 1 317 380 (6,78 proc.) Polaków.

Podczas wieczoru wyborczego, zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zwrócili się do Bosaka i jego elektoratu. Obaj podkreślali, że co prawda wiele ich dzieli z kandydatem Konfederacji, ale są też sprawy, w których mogliby się porozumieć.

- W bardzo wielu sprawach dotyczących Polski, tego, jak Polska powinna być reprezentowana, jak powinny być prowadzone polskie interesy bardzo niewiele dzieliło nas i dzieli z panem Krzysztofem Boskiem - w bardzo wielu sprawach myślimy podobnie - mówił Duda.

Trzaskowski powiedział natomiast: "Wiele nas różni, ale zawsze mówiłem przed debatami, że mimo że mamy inną wizję, to wiem, że panu na czymś naprawdę zależy". - Jeśli chodzi o pomoc przedsiębiorcom i walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, mamy takie same poglądy z większością obywateli, którzy zagłosowali na pana - dodał.

