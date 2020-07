Jadąc autostradą walczył z jadowitym wężem. Zatrzymała go policja

Australijska policja zatrzymała do kontroli samochód, który przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowca wytłumaczył, że spieszy się do szpitala, bo właśnie stoczył walkę z jadowitym wężem, który zakradł się do jego auta. Na szczęście podróż skończyła się tragicznie tylko dla gada. Kierowca jest cały i zdrowy.