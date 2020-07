Internauci pytali prezydenta: o zarobki Pierwszej Damy, "bykowe", i "Centrum Zdrowia 75+"

Jeśli zostanę wybrany na II kadencję moim pierwszym projektem będzie "Centrum Zdrowia 75+" - zapowiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda odpowiadając na pytania internautów serwisu wykop.pl w formule AMA (ang. "Ask Me Anything" - "pytaj o co chcesz"). Prezydent został zapytany m.in. czy podpisałby ustawę o tzw. bykowym oraz czy po wyborach posprząta swoje plakaty wyborcze.

Jedno z pytań brzmiało: Jaki będzie pierwszy projekt jaki Pan złoży, gdy już Pan zostanie wybrany na drugą kadencję?

"Myślę, że będzie to projekt wprowadzenia Centrum Zdrowia 75+, by zapewnić lepszą opiekę seniorom. Koncepcja Centrum Zdrowia 75+ zakłada dwa filary: pierwszy to sieć oddziałów geriatrycznych, drugi to sieć Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową. Lekarze geriatrzy będą mieli w ten sposób pewność, że po skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy, osoba starsza będzie miała opiekę blisko domu" - odpowiedział prezydent.

Przeciwnik zwrotu mienia bezspadkowego

Andrzej Duda został tez zapytany, co sądzi o amerykańskiej ustawie 447? "Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zwrotu mienia bezspadkowego. Nie ma dzisiaj w polskim systemie prawnym możliwości, aby obowiązywała w Polsce ustawa państwa obcego. Nasze Państwo nie jest związane jakimkolwiek obcym aktem prawnym. Wszyscy są równi wobec prawa, żadne rozwiązanie prawne nie może premiować jakiejś grupy ze względów etnicznych. Wszystko, co nie ma spadkobierców, przechodzi na własność Skarbu Państwa - taka zasada obwiązuje wszędzie na świecie. Dopóki ja jestem prezydentem - ta zasada w Polsce się nie zmieni" - zapewnił Duda.

Pytania o Pierwszą Damę i sprzątanie plakatów wyborczych

Zapytany przez jednego z internautów, o to czy uważa, że Pierwsza Dama powinna dostawać wynagrodzenie, Duda odpowiedział: "Byłoby niezręcznie gdybym ja miał o tym decydować, zostawiam to Sejmowi. Doświadczenie pokazuje, że przynajmniej kwestia ZUS- u za te pięć lat powinna zostać uregulowana".

Inny użytkownik wykop.pl dopytywał, czy prezydent "posprząta wszystkie swoje plakaty wyborcze po wyborach", gdyż "po każdych zostaje straszny bałagan". Duda stwierdził: "Regulują to przepisy kodeksu wyborczego i oczywiście mój komitet się do tego zastosuje. Mam nadzieję, że z części banerów będą mogły skorzystać schroniska dla zwierząt - dobrze sprawdzają się do ocieplania".

Podczas sesji prezydent został zapytany, jak ocenia "skuteczność działań IPN, MSZ i Polskiej Fundacji Narodowej w obszarze przeciwdziałania rozpowszechnianiu przez zagraniczne media nieprawdziwych informacji dotyczących Polski i Polaków w historii najnowszej?". "Polska odpowiedź była wielopłaszczyznowa" - Nie chcę oceniać działalności poszczególnych instytucji. Chcę ocenić ogólnie politykę obrony polskiej racji stanu i prawdy historycznej. Uważam, że w tej materii w ciągu ostatnich 5 lat mamy niebywałą poprawę, co pokazuje zwłaszcza sytuacja z pomówieniami ze strony Rosji, prezydenta Putina, z którą mieliśmy do czynienia na przełomie roku. Polska odpowiedź była wielopłaszczyznowa, mocna i zdecydowana - oraz przebiła się, a o to chodzi. Nazywamy sprawy po imieniu, jasno mówimy kto był napastnikiem a kto ofiarą, kto był sojusznikiem, a kto kogo mordował - podpowiedział Andrzej Duda. - Zwracam też uwagę na moją jednoznaczną odmowę udziału w uroczystościach organizowanych w Jad Waszem po wypowiedziach prezydenta Putina. To była twarda obrona polskiej racji stanu - podkreślił prezydent. ZOBACZ: Putin napisał artykuł o II wojnie. Wiele zarzutów pod adresem Polski Prezydent tym samym przypomniał sprawę z początku roku. W styczniu w Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się Światowe Forum Holokaustu w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na początku stycznia prezydent Duda poinformował, że nie weźmie udziału w tym wydarzeniu, ponieważ jego organizatorzy nie przewidzieli możliwości zabrania głosu przez polskiego prezydenta. Taką możliwość dano natomiast m.in. prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. "Zajmowałem się polskimi sprawami" Inne pytanie dotyczyło środowej deklaracji prezydenta, że po wyborach chciałby zostać "patronem polskich spraw". "Patronem czyich spraw był Pan do tej pory?" - spytano prezydenta. ZOBACZ: Najnowszy ranking zaufania. Duda liderem, "problemy" z Zandbergiem - Przez ostatnie 5 lat zajmowałem się polskimi sprawami, byłem blisko Polaków, byłem w każdym powiecie i we wszystkich powiatach słuchałem, czym Polacy się martwią, żyją. Dziś mówiłem o koalicji polskich spraw, sił i środowisk, które w gruncie rzeczy myślą podobnie. W trakcie rozmów z Polakami wielokrotnie słyszałem, że zależny im na współpracy, jak najszerszym porozumieniu w ważnych dla Polski kwestiach - stwierdził prezydent. Podatek dla bezdzietnych Prezydent Andrzej Duda pytany, czy podpisałby ustawę o podatku dla osób bezdzietnych, tzw. bykowego oświadczył, że nie. Zastrzegł jednak, że jest zwolennikiem wspierania rodzin wychowujących dzieci. - Podnoszenie podatków to nie jest lubiany przeze mnie kierunek. Zawsze będę zmierzał w kierunku obniżania podatków. Nie jestem zwolennikiem rozwiązań rewolucyjnych, tylko ewolucyjnych - odpowiedział Andrzej Duda.

ac/ml/ PAP