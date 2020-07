Finlandia otwiera granice. Nie dla Polski

Chodzi m.in. o takie kraje jak: Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry czy Włochy. Wcześniej fińskie władze zniosły obostrzenia dla ruchu pasażerskiego z krajami nordyckimi (z wyjątkiem Szwecji) oraz krajami bałtyckimi - Estonią, Łotwą i Litwą.

Kontrole wciąż dla Polski

Kontrole graniczne utrzymane zostają dla podróżnych przybywających do Finlandii z niektórych innych krajów strefy Schengen, w których sytuacja epidemiczna jest poważniejsza, m.in. z Czech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Polski i Szwecji, a także z Wielkiej Brytanii. Dla tych krajów, które wciąż objęte są obostrzeniami, dopuszczony jest jedynie ruch pasażerski związany z wykonywaniem pracy czy "inny niezbędny".

Obywatele z tych krajów przyjazd do Finlandii na wakacje muszą na razie odłożyć - podkreśliła Fińska Agencja Prasowa STT.

Zaleceniem fińskich władz dla osób przyjeżdżających z krajów objętymi obostrzeniami pozostaje też odbycie dwutygodniowej samoizolacji. Podobnie Finowie mają zalecone unikanie niepotrzebnych podróży do krajów innych niż te, w stosunku do których zniesiono ograniczenia wjazdowe do Finlandii.

Kryterium liczby zakażeń

Jak wyjaśniła na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Maria Ohisalo, kryterium zniesienia ograniczeń w ruchu transgranicznym była liczba zanotowanych nowych przypadków zakażeń koronawirusem (najwyżej 8 przypadków na 100 tys. mieszkańców) w okresie ostatnich dwóch tygodni.

Od 13 lipca Finlandia znosi też częściowo ograniczenia w ruchu pasażerskim z niektórymi krajami pozaeuropejskimi (m.in. z Algierią, Australią, Chinami, Koreą Płd., Tajlandią, Urugwajem czy Nową Zelandią), dopuszczając podróże związane z wykonywaniem pracy czy inne niezbędne.

Fiński rząd dokona kolejnego przeglądu obowiązujących ograniczeń pod koniec lipca.