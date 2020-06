Do Czech bez kontroli. Otwarta granica z woj. śląskim

Nowe zasady zapowiadał w poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Vojtiech.

W komunikacie ministerstwa zdrowia powołano się na system "świateł drogowych", w którym poszczególne kraje oznaczone są kolorami zielonym, żółtym i czerwonym, symbolizującymi poziom zagrożenia epidemicznego, i który zaczął obowiązywać 15 czerwca.

Województwo śląskie jako jedyny region Polski oznaczone było kolorem czerwonym. Osoby przyjeżdżające do Czech z tego regionu musiały posiadać testy na obecność koronawirusa, nie starsze niż cztery dni, z wynikiem ujemnym lub udać się na kwarantannę.

Od osób przekraczających granicę czeskie służb domagały się udowodnienia, że nie przebywały na terenie województwa śląskiego, a przejeżdżały jedynie tranzytem. Te ograniczenia i kontrole graniczne przestają obowiązywać od wtorku.

Czesi otwierają się na kraje spoza strefy Schengen

Czeski minister spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek zapowiedział także, że Czechy otworzą granice dla ok. 10 krajów wybranych z powstającej listy 15 państw spoza strefy Schengen, dla których Komisja Europejska chce otworzyć granice zewnętrzne UE.

Petrziczek podkreślił, że priorytetem dla Czech jest przywrócenie możliwości podróży do krajów Bałkanów Zachodnich. Powiedział też, że czeska dyplomacja apelowała do KE, aby powstała jedna lista krajów, dla których swoje granice otworzą wszystkie państwa UE i strefy Schengen. - Dla obywateli Czech nie powinno mieć znaczenia, czy np. do Tunezji czy Turcji będą wylatywać z Pragi, Wiednia czy Berlina - argumentował szef MSZ.

Na swojej liście, krótszej niż propozycja KE, Czesi chcą umieścić ok. 10 państw, które mają zostać wybrane ze względu m.in. na wzajemność w traktowaniu podróżnych, potencjał turystyczny, a także sieć konsulatów na ich terenie. Poza krajami Bałkanów Zachodnich, spis ma objąć także Australię i Nową Zelandię.