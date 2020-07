W Melbourne wracają ograniczenia. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem

Od środy w nocy mieszkańcy 5-milionowego Melbourne i okolic oraz jednego regionu na terenie stanu będą musieli pozostać w domach; wyjść będzie można tylko, żeby załatwić niezbędne sprawy, jak pójście do pracy, na zakupy spożywcze czy do lekarza. Większość uczniów ponownie będzie uczyła się zdalnie, a restauracje i kawiarnie będą mogły serwować dania wyłącznie na wynos. Siłownie i salony fryzjerskie będą zamknięte. Restrykcje będą obowiązywały przez sześć tygodni.

Ponowny wzrost liczby zakażeń

Jak powiedział Daniel Andrews na konferencji prasowej, takie ograniczenia to jedyne możliwe rozwiązanie, w przeciwnym razie "potencjalnie może dojść do tysięcy przypadków zakażeń" SARS-CoV-2.

BREAKING: Australia's Melbourne to be put on lockdown for 6 weeks after surge in COVID-19 cases, with 191 new cases reported overnight pic.twitter.com/nYQKYRD6KF