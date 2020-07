Premier o Warszawie: prąd od Niemców, ciepło od Francuzów. Tak ma wyglądać Polska?

Morawiecki nawiązał do poniedziałkowej debaty kandydata KO w Lesznie, w której udział wzięło kilkanaście redakcji, w tym m.in. TVN, Polsat, Polskie Radio, TVP, "Gazeta Polska" czy "Gazeta Wyborcza". Zdaniem szefa rządu Trzaskowski spotkał się "z salonem dziennikarskim III RP".

Morawiecki nawiązał do - jak mówił - wypowiedzi Trzaskowskiego dotyczącej możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. - On powiedział, że jest przeciwnikiem, ale "wie pani, wszystko się zmienia". Szanowni rodacy, jeśli to nie jest cynizm, jeśli to nie jest już dzisiaj zapowiedź oszustwa, to ja nie rozumiem słów pana Rafała tym bardziej - mówił szef rządu.

Krytykował też Trzaskowskiego za jego rządy w Warszawie. - Wiecie, jak to jest w Warszawie? Prąd dostarczają Niemcy, ciepło dostarczają Francuzi, ostatnio wyszło na jaw, że przewozy komunikacją miejską obsługują również częściowo Niemcy. Tramwaje budują Koreańczycy, metro budują Włosi i Turcy. Myślicie, że może np. wypożyczalnie rowerów są polskie? Nie, wypożyczalnie rowerów też są niemieckie. Tak ma wyglądać Polska, panie Rafale? - pytał Morawiecki kandydata KO na prezydenta.

zdr/ PAP