Likwidacja powiatów? Jasna deklaracja Trzaskowskiego

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zwrócił się we wtorek do rządzących z pytaniem, czy zamierzają zlikwidować powiaty. Ocenił, że "wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów". Zadeklarował, że zawetuje plany likwidacji powiatów czy ograniczenia ich władzy. - Nikt w rządzie nie pracuje nad takim rozwiązaniem - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Na wtorkowej konferencji prasowej w Lesznie kandydat KO na prezydenta mówił o rzekomych doniesieniach "Rzeczpospolitej", "Dziennika Gazety Prawnej" oraz "Do Rzeczy", według których rządzący zamierzają zlikwidować powiaty.

- To jest dla mnie jako samorządowca bardzo niepokojąca wieść. Niestety, jeżeli to prawda, wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów, ograniczania ich prerogatyw - mówił Trzaskowski.

Pytał rządzących, czy doniesienia prasowe dotyczące likwidacji powiatów są prawdziwe i czy przygotowywany jest projekt ustawy w tej sprawie, a jeśli tak, jakie jest tego uzasadnienie.

"Nie będzie mojej zgody"

Według Trzaskowskiego, już teraz rząd, za pozwoleniem prezydenta, przyczynia się do tego, że powiatowe szpitale są stawiane w stan upadłości, a później grozi im likwidacja. - To już jest atak na Polskę powiatową, natomiast w tej chwili pojawiają się doniesienia, że to jest zaplanowane działanie i że rządzący chcą wydać prawdziwą wojnę samorządom, a jednym z kroków ma być likwidacja powiatów - mówił.

- Chcę jasno powiedzieć: nie będzie na to mojej zgody - oświadczył kandydat KO. Podkreślił, że gdyby nie samorząd powiatowy, Polska nie zmieniałaby się tak szybko.

- Jeżeli pojawią się jakiekolwiek plany tego typu, to możecie być państwo pewni, że zawetuję plany ograniczenia władzy powiatów, a tym bardziej ich likwidacji - zapewnił.

Po konferencji prasowej Trzaskowskiego internauci, dziennikarze i inni politycy zaczęli pytać o to, skąd pochodzą doniesienia o rzekomej likwidacji powiatów. "Mógł równie dobrze usłyszeć, że rząd planuje sprzedać Tatry Słowakom" - napisał na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński.

DoTrzaskowskiego dochodzą słuchy,że rząd planuje likwidacje powiatów i on bohatersko zapowiada swój sprzeciw. Wdzięczny jestem,że wiceprzewodniczący PO słyszy tylko takie głosy. Mógł równie dobrze usłyszyszeć,że rzad planuje sprzedać Tatry Słowakom a negocjacje prowadzi Nitras 😂 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) July 7, 2020

o jakiej likwidacji powiatów przez rząd PiS i zjednoczonej prawicy Rafał Trzaskowski mówi? pic.twitter.com/7WFvCJJdC2 — Paweł Senkowski 🇵🇱 (@pawel_senkowski) July 7, 2020

Widzę, że to ten etap kampanii, że kandydaci podnoszą tematy wydumane (likwidacja powiatów). PiSowi to służyło (prywatyzacja lasów itp), ciekawe czy KO pomoże. — Filip Lachert 🌈 (@FilipLachert) July 7, 2020

Do sprawy odniósł się także wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem Paweł Szefernaker. Zapewnił, że "nikt w rządzie nie pracuje nad takim rozwiązaniem".

- Nie ma takiego projektu ustawy, o którym mówi Trzaskowski. Kandydat PO kolejny raz mija się z prawdą - podkreślił wiceszef MSWiA.

