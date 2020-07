Piorun poraził Polaka na plaży w USA. Jest w stanie krytycznym

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 15, kiedy linia burz znad Zatoki Meksykańskiej przesunęła się nad plaże w Clearwater.

Kiedy policja przybyła do wezwania 37-letni Polak (mieszkający na stałe w Des Plaines w Illinois) był nieprzytomny i nie oddychał. Funkcjonariusz rozpoczął natychmiastową resuscytację, aż do przybycia ratowników. Mężczyzna ​​został zabrany do szpitala w stanie krytycznym.

Stał kilka metrów od Polaka

Piorun poraził również drugą osobę, 43-letniego mieszkańca Pickerington w Ohio, który stał kilka metrów od Polaka. On również trafił szpitala, ale jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. W poniedziałek opuścił lecznicę.

Władze podały, że obaj mężczyźni opuścili plażę po pojawieniu się sztormu i byli mniej więcej w połowie drogi między linią wodną, wówczas uderzył w nich piorun.

