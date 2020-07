Te dane o burzach robią wrażenie. Blisko 300 tys. wyładowań w czerwcu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez ostatnie tygodnie właściwie codziennie ostrzegał przed burzami i intensywnymi opadami na terenie Polski. W niektórych częściach kraju powodowały one ogromne zniszczenia.

ZOBACZ: "Takiej nawałnicy nie pamiętają najstarsi mieszkańcy". Duże straty po burzy w rejonie Wadowic

- Zerwany asfalt na drogach, zniszczone podjazdy, podtopiona szkoła, piwnice, garaże, ogródki, zniszczony sprzęt elektroniczny - to skutek burzy, która w czwartek wieczorem przeszła nad Wadowicami - podała w piątek Małgorzata Targosz-Storch z wadowickiego magistratu.

Zerwany most, nieprzejezdna droga

Podobnie było pod koniec minionego miesiąca na Podkarpaciu.

- Woda porywa wszystko, łącznie z dużymi samochodami. Droga wojewódzka numer 835 jest całkowicie zniszczona. Na wysokości Manasterza został zerwany most - mówił wtedy polsatnews.pl bryg. Tomasz Dzień z PSP w Przeworsku.

ZOBACZ: Dramatyczna sytuacja na Podkarpaciu. Powódź, zerwany most, "płynące" auta [WIDEO]

Blisko 300 tys. wyładowań

Na Facebooku IMGW opublikowano podsumowanie czerwca na podstawie rejestracji wyładowań.

Wyładowań doziemnych dodatnich (częstych w przypadku silnych burz w porze letniej) doświadczyliśmy ponad 28 tysięcy (28 508) a ujemnych: ponad 261 tys. (261 202).

Razem daje to blisko 300 tys. wyładowań o różnym natężeniu.

Porównanie z ubiegłym rokiem

"Porównując sytuację w czerwcu 2020 do analogicznego okresu z lat poprzednich: w czerwcu 2019 zarejestrowaliśmy o ok. 37 tys wyładowań doziemnych mniej, a w czerwcu 2018 - ok. 180 tys wyładowań doziemnych mniej" - podał IMGW.

To czyni bieżący rok jednym z bardziej aktywnych w tej sferze.

WIDEO - Prezydent: dyktat jednej stacji medialnej to gangsterstwo polityczne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ polsatnews.pl