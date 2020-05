Piorun uderzył, gdy ludzie pracowali na polu

O tym, jak niebezpieczne mogą być zjawiska atmosferyczne, przekonali się dwaj mieszkańcy gminy Goraj (woj. lubelskie), obok których uderzył piorun. Ojciec i syn zdołali o własnych siłach wrócić z pola do domu. Wtedy wezwali pomoc. Karetka przetransportowała ich do szpitala.

W środę tuż po godzinie 15:00 we wsi Wólka Abramowska w gminie Goraj dwaj mężczyźni w wieku 79 i 42 lat wykonywali prace polowe. Nagle pogoda zaczęła się pogarszać, zaczął padać deszcz.

Piorun uderzył w strugach deszczu

Gdy jeden z mężczyzn wszedł do ciągnika i uruchamiał silnik, drugi zdecydował się schronić w pobliskim budynku. W tej chwili doszło do wyładowania atmosferycznego.

Uderzenie pioruna spowodowało, że młodszy mężczyzna został przewrócony na ziemię. Nie odniósł jednak poważnych obrażeń. 79- i 42-latek wspólnie dotarli do domu, a następnie wezwali pogotowie. Ratownicy przetransportowali ojca i syna do szpitala.

Bezpiecznie przeczekaj burzę

Podczas burzy należy stosować się do prostych zasad - przypomina policja. Jeśli jesteśmy w terenie starajmy się znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie przeczekamy złą pogodę - wejdźmy do najbliższego budynku - zaznaczają służby. Należy pamiętać, by nie szukać schronienia przed drzewami i słupami energetycznymi. Nie zbliżajmy się także do konstrukcji, które są niestabilne - tak jak np. wiaty. Pamiętajmy, aby unikać otwartych przestrzeni i metalowych przedmiotów.

Przebywając w domu w czasie burzy zadbajmy o to, aby wszystkie drzwi i okna były zamknięte. Pamiętajmy również o tym, by wszystkie sprzęty elektryczne i gazowe były wyłączone. Na podwórku i balkonie zabezpieczmy przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie podczas silnego wiatru.

Gdy nad morzem lub jeziorem. jesteśmy w trakcie pływania, natychmiast wyjdźmy z wody. W trakcie burzy nie używajmy telefonu komórkowego. Policja przypomina kierowcom, by podczas złych warunków atmosferycznych, nie zatrzymywali się w pobliżu drzew. Zagraża to uszkodzeniem pojazdu przez złamane przez wiatr konary lub przygnieceniem przez powalone drzewa.

