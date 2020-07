Niemcy piją na potęgę. Spożycie alkoholu w czasie epidemii wzrosło o 37 proc.

W badaniu Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego wzięło udział 3200 osób. W anonimowej ankiecie potwierdzili, że piją więcej lub znacznie więcej alkoholu niż przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Badacze podkreślają, że wyniki nie są reprezentatywne, ale pokazują zwyczaje konsumpcyjne podczas ograniczeń związanych z epidemią. Wprowadzenie izolacji społecznej z powodu COVID-19, jak podkreślono w podsumowaniu badania, "wydaje się być dobrą pożywką dla uzależnień".

Niemcy również więcej palą - o 40 proc.

Autorzy ankiety, prof. Falk Kiefer, dyrektor Kliniki Zachowań Uzależniających i Medycyny Uzależnień w CIZP w Mannheim oraz prof. Thomas Hillemacher z Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Norymberdze, wiążą wzrost spożycia alkoholu ze stresem związanym z ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich, niewidocznym zagrożeniem, pracą z domu, zamkniętymi szkołami, przedszkolami i placówkami opieki nad dziećmi.

Dane z Gesellschaft für Konsumforschung (koncern zajmujący się badaniami opinii publicznej) wskazują, że sprzedaż napojów alkoholowych wzrosła o około 6 proc. w pierwszych tygodniach przestoju. Początkowo próbowano przypisać to zakupom na zapasa, co niekoniecznie oznaczało zwiększone spożycia alkoholu w czasie epidemii. Jednak najnowsze badanie wskazuje, że jest inaczej - Niemcy raczej pozbywają się zapasów, gdyż 37 proc. z nich przyznało, że teraz pije więcej.

Jednak nie tylko po alkohol Niemcy sięgali częściej, wzrosło również spożycie tytoniu (40 proc. przyznało, że pali więcej papierosów niż przed epidemią).

Szczególnie zagrożone osoby z niższym wykształceniem

Naukowcy zauważają, że wzrost jest szczególnie widoczny wśród ankietowanych z niższym wykształceniem i wyższym poziomem subiektywnego stresu. - Rodzi to obawy, że ta grupa jest będzie szczególnie narażona na rozwój uzależnienia od alkoholu - stwierdził prof. Falk Kiefer.

Eksperci apelują, by mocno podkreślać informacje o zagrożeniach i możliwych długoterminowych konsekwencjach zwiększonego spożycia alkoholu i tytoniu. Dodają, że połączenie wyższego spożycia alkoholu i stres może prowadzić do zwiększenia agresji. - Zwiększa to także ryzyko przemocy domowej - wyjaśniał prof. Kiefer.

Drugie badanie planowane jest na jesień tego roku. Ma pozwolić wyciągnąć wnioski dotyczące długoterminowych zmian behawioralnych spowodowanych kryzysem.

