Kary za picie alkoholu dla kobiet w ciąży - propozycja Rzecznika Praw Dziecka

Taki pomysł Mikołaj Pawlak przedstawił, prezentując raport ze swojej działalności. Znalazł się w nim następujący fragment: "Niepokojący jest wysoki odsetek kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży. Może prowadzić to do występowania nieprawidłowości neurobehawioralnych oraz innych trwałych uszkodzeń organizmu dziecka".

RPD dodał, ze "należy podjąć działania edukacyjne, profilaktyczne i prawne, by pomóc dziecku i matce, w szczególności wprowadzić ochronę prawnokarną dziecka poczętego i odpowiedzialność karną matki spożywającej alkohol w trakcie ciąży".

"Nie można zasłaniać się niewiedzą"

Według "Dziennika Gazety Prawnej", pomysł ma poparcie w PiS. Marek Ast (PiS) z sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka przekonywał, że dla jego partii ochrona życia dziecka poczętego jest szczególnie ważna.

- Dlatego konkretne zmiany ustawowe powinny stać się przedmiotem głębokiej refleksji – mówił. Jego zdaniem, przekaz o szkodliwości picia w ciąży jest obecny w społeczeństwie. nie można więc "dłużej zasłaniać się niewiedzą".

Ast wyjaśnił, że "to jak z kierowcami, którzy doskonale wiedzą, że prowadzenie pod wpływem alkoholu jest karane". - Mimo to część się na to decyduje. Sankcje karne dla matek nie powinny budzić kontrowersji i sprzeciwu. Dyskusji wymaga ich wysokość i sposób, w jaki następowałoby ściganie przestępstwa. Bezapelacyjnie jednak powinien być to czyn zabroniony – dodał.

