Makabryczne odkrycie w rzymskim mieszkaniu. Martwa Polka, ślady krwi

Polka od dwóch lat była zatrudniona jako opiekunka starszego mężczyzny. To on właśnie znalazł ciało kobiety, gdy w czwartek, po kilku dniach pobytu w szpitalu, został wypisany do domu.

O godz. 16 dotarł na via Gregorio VII i próbował bezskutecznie dostać się do środka. W końcu poprosił na pomoc mieszkającego w pobliżu zięcia, a jednocześnie właściciela mieszkania, w którym mieszkał mężczyzna. Jednak ich wysiłki nie dały rezultatu. Mieszkanie otworzył dopiero wezwany ślusarz.

Drzwi wejściowe zamknięte od wewnątrz

Po wejściu do mieszkania od razu stało się jasne, że doszło w nim do tragedii. Na podłogach były liczne ślady krwi oraz puste butelki po alkoholu. W salonie na fotelu leżała martwa kobieta.

Śledczy na ciele Polki nie znaleźli śladów przemocy. Funkcjonariusze podejrzewają, że jej śmierć mogła nastąpić dwa dni wcześniej. Jednak szczegóły poznamy dopiero po sekcji zwłok.

Trwa śledztwo. Na razie ustalono, że drzwi wejściowe do mieszkania były zamknięte od wewnątrz.

