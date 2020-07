14-latek ukradł auto, żeby pojechać nim nad morze. Podróż zakończył w rowie

Policjanci otrzymali sygnał dotyczący kierowcy, który może być nietrzeźwy. Zjechał on z drogi, porzucił auto w przydrożnym rowie i uciekł. Gdy złapali go funkcjonariusze okazało się, że to 14-latek, który ukradł auto matce, bo postanowił wybrać się nad morze - poinformowała w piątek st. asp. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.