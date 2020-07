Polska na liście największych trucicieli w Unii Europejskiej

Zestawienie przygotowała Europejska Federacja Transportu i Środowiska AISBL na podstawie oficjalnych danych o emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Na liście znalało się osiem elektrowni, a na pierwszym miejscu polska elektrownia w Bełchatowie.

Najwięksi emiterzy CO2

Poza elektrowniami, które dominują, w zestawieniu znajdują się także przedsiębiorstwa z branży transportowej, to linia lotnicza Ryanair oraz koncern Mediterranean Shipping Company, który posiada w swojej flocie jedne z największych kontenerowców świata.

Fakt umieszczenia na liście tego koncernu, ma prawdopodobnie służyć zwróceniu uwagi na to, by włączyć ten obszar gospodarki do unijnego systemu handlu emisjami CO2.

Ta sprawa była dziś poruszana w Parlamencie Europejskim.

Prymat Polski

Wedle obliczeń organizacji, roczna emisja dwutlenku węgla przez elektrownię w Bełchatowie w ubiegłym roku wynosiła 32,74 Mt. Dało to jej pierwsze miejsce w zestawieniu. Koncern MSC posiadający flotę kontenerowców, znlazł się na siódmym miejscu, emitując do atmosfery 10,72 Mt. Linie Ryanair to ósma lokata z emisją roczną wynoszącą 10,53 Mt CO2.

Na ostatnim miejscu znalazła się elektrownia Kozienice, wypuszczająca do atmosfery 10,46 Mt ubiegłym roku.

