Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Prezydent Donald Trump napisał w niedzielę na Twitterze, że w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się śmiertelność wśród nowo zakażonych koronawirusem. Wskaźniki umieralności są niskie i stabilne , a fałszujące media powinny o tym informować - napisał prezydent.

New China Virus Cases up (because of massive testing), deaths are down, “low and steady”. The Fake News Media should report this and also, that new job numbers are setting records!