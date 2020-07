Kanye West wystartuje w wyborach prezydenta USA

"Musimy zrealizować obietnicę Ameryki, ufając Bogu, jednocząc naszą wizję i budując naszą przyszłość. Będę ubiegał się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał Kanye West na Twitterze.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION