Najszybszy superkomputer świata znalazł lek na Covid-19? "Do tej pory go nie testowano"

Wnioskami z badań podzielił się w piątek profesor Yasushi Okuno z uniwersytetu w Kioto. Wraz z zespołem naukowców przy pomocy Fukagu przeprowadził symulację, której celem było określenie, które dostępne leki mogą pomóc w leczeniu Covid-19.

Komputer miał za zadanie wybrać, które z wyselekcjonowanych 2128 środków, pozytywnie wpłynęłyby na stan pacjenta zakażonego koronawirusem. Wśród "zbadanych" leków były zarówno te przeciwnowotworowe, jak i te stosowane podczas przeziębień i grypy.

Patent na lek ma japoński koncern

Ostatecznie, komputer wskazał 30 środków, które wiążą się z białkami unikalnymi dla Covid-19. System uporządkował środki zależnie od tego, jak długo utrzymywały się w organizmie pacjenta.

Pierwsze miejsce w przysłowiowym rankingu zajął lek, którego dotychczas nie testowano w leczeniu Covid-19. Uczeni nie ujawnili jego nazwy, ale przekazali, że patent na środek ma japońska firma. Okuno zapewnił, że jeżeli negocjacje z koncernem zakończą się sukcesem, lek będzie można wykorzystać w testach klinicznych.

Naukowcy poinformowali również, że wśród 30 wyselekcjonowanych środków wysokie pozycje zajęło 12 leków, które są aktualnie wykorzystywane lub testowane w terapiach łagodzących przebieg choroby wywołanej przez SARS-CoV-2 na całym świecie. Najwyżej, bo na drugim miejscu, uplasował się niklozamid, którego skuteczność w zeszłym miesiącu potwierdziły badania koreańskich naukowców.

Części superkomputera Fukagu, znajdującego się w rządowym centrum nauk komputerowych RIKEN w Kobe pracują dopiero od czerwca. Niemal natychmiast uplasował się na szczycie oficjalnej listy 500 najpotężniejszych superkomputerów na świecie wyprzedzając maszynę "Summit" firmy IBM. Uzyskał wynik 415,5 petflopa operacji na sekundę, co oznacza niemal trzykrotnie większą moc obliczeniową niż dotychczas. Do jego zasilania potrzeba 28 megawatów energii elektrycznej - to przeciętna moc, którą wytwarza ok. 15 turbin wiatrowych.

