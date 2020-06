Ratownik z Mielna zrobił zdjęcia pijącym na plaży. "Na podwójnym gazie wchodzą do wody"

W długi czerwcowy weekend tłumy pojawiły się głównie nad polskim morzem, ale także nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą. - Ludzie byli spragnieni wyjścia na świeże powietrze, nad wodę. Widać to - mówi jeden z wypoczywających.

Tłumy na plaży i tłumy w wodzie. - Pojawiło się bardzo dużo użytkowników, bardzo dużo ludzi na plażach, bardzo dużo łodzi - mówi Krzysztof Jaworski z WOPR Legionowo.

Niektórzy wypoczywający sięgają po alkohol. Później idą do wody, co w niektórych przypadkach kończy się tragicznie. - Alkohol często powoduje, że wydaje nam się, że możemy więcej, że jesteśmy mocniejsi - mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ratownik WOPR Roman Modrzejewski podkreśla, że morze to nie to samo co np. basen. - To nie jest tak, że możemy się złapać ściany, że możemy stanąć, odpocząć. To jest żywioł - ostrzega mężczyzna.

