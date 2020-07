Sesja pytań z prezydentem na Facebooku. Podwyżki podatków i sędziowie pokoju

Prezydent uczestniczył w piątek w sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Internauci pytali go m.in., czy rząd PiS podniesie podatki, przed czym ostrzega m.in. kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

- Pan Rafał Trzaskowski wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i jego koledzy partyjni już ostrzegali, że rząd PiS zrujnuje polską gospodarkę; że jeżeli zostanie wprowadzony program 500+, to budżet państwa się rozleci. Krzyczeli, że jeżeli wiek emerytalny zostanie obniżony, to zawali się ZUS i że chcemy zniszczyć wysiłek modernizacyjny; że wszytko to, co robimy dla społeczeństwa, a czego oni wcześnie nie robili, wszystkie świadczenia, które wprowadzaliśmy, żeby ludzie wreszcie zaczęli żyć w godnych warunkach, wsparcie dla emerytów, godziwe waloryzacje, 13. emerytura, to wszystko miało rozwalić budżet - powiedział prezydent.

Według niego, gdy więc teraz Trzaskowski mówi, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie podnosił podatki, to należy to "potraktować z uśmiechem". - Ten pan już wiele razy mówił rzeczy, które potem się nigdy nie sprawdziły. Po pierwsze nie sądzę, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy zamierzał podnieść podatki, a po drugie, proszę pamiętać, że póki co jeszcze jestem ja. Ja się nie zgadzam na podwyżki podatków - oświadczył Duda.

"Zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy"

Andrzej Duda był też pytany, czy jest za wprowadzeniem w Polsce instytucji sędziego pokoju.

Prezydent podkreślił, że w tym wypadku jest wiele "problemów konstytucyjnych, które w jakiś sposób trzeba by pokonać". Jednocześnie wskazał, że idea związana z tym pomysłem jest mu bliska i traktuje ją bardzo poważnie. - I mam nadzieję, że utworzymy instytucję sędziów pokoju jako powiedziałbym takich sędziów zaufania, dodatkowo jeszcze, takich sędziów, którzy są blisko ludzi - powiedział.

Duda zastrzegł, że nie wie, czy zostanie ustanowiony taki system, że ci sędziowie byliby wybierani w powszechnych wyborach. - Zastanawialiśmy się nad tym, dyskutowaliśmy - mówił, dodając, że wprowadzenie takiej instytucji musiałoby być przeprowadzone po konsultacjach z resortem sprawiedliwości. Zapewnił, że "działania w tej sprawie są w toku", a sprawa "nie przepadła ani nie została całkowicie porzucona".

- Mam nadzieję, że instytucja sędziów pokoju zostanie wprowadzona i na pewno będę orędownikiem jej wprowadzenia, chciałbym tylko wypracować taki projekt, który nie będzie tutaj budził wątpliwości, ale może pani być pewna, że jeśli chodzi o instytucję sędziów pokoju, z mojej strony jest absolutne tak - oświadczył, zwracając się do autorki pytania.

