Sąd odrzucił skargę RPO ws. gminy "wolnej od LGBT"

Postanowienie WSA zapadło na posiedzeniu niejawnym, jeszcze w drugiej połowie czerwca. W piątek o tym rozstrzygnięciu poinformował Instytut Ordo Iuris, który jako organizacja społeczna przystąpił do kilku takich spraw dotyczących tego typu uchwał samorządów zaskarżonych przez RPO.

"Orzeczenie w sprawie gminy Lipinki jest pierwszym, które potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie mają charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób" - podkreślił Instytut Ordo Iuris, informując o decyzji WSA. Jak zaznaczył jego prezes mec. Jerzy Kwaśniewski, "oczekiwałbym teraz przeproszenia mieszkańców gminy Lipinki przez RPO, który w ogólnopolskich mediach oskarżał ich małą ojczyznę o łamanie prawa i dyskryminację".

"Charakter deklaracji ideowej"

W uzasadnieniu postanowienia sędzia Hanna Knysiak-Sudyka wskazała, że "stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień". Dodała, że uchwała "nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów, i z których można by wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania".

Jak podkreślił krakowski WS, taka uchwała zawierająca deklarację światopoglądową zgodną z poglądami większości radnych, nie może być przedmiotem kontroli sądu administracyjnego "dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną, kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego postępowania lub dopóki nie nakłada na obywateli obowiązków".

Dziewięć skarg ws. miejsc "wolnych od LGBT"

Postanowienie WSA jest nieprawomocne. - RPO nie podziela stanowiska WSA w Krakowie i będzie skarżył wydane postanowienie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Rzecznik ubolewa, że orzeczenie w tak istotnej społecznie sprawie zapadło na posiedzeniu niejawnym bez możliwości przeprowadzenia jawnej rozprawy i wysłuchania wszystkich uczestników postępowania - powiedział Łukasz Starzewski z zespołu prasowego RPO. Jak dodał, RPO czeka na mające wkrótce zapaść orzeczenia w sprawach innych takich skarg.\

W ostatnich miesiącach Biuro RPO informowało o dziewięciu takich skargach skierowanych do różnych sądów administracyjnych. Poza Lipinkami skargi dotyczyły gmin Istebna (woj. śląskie), Klwów (woj. mazowieckie), Serniki (woj. lubelskie) i Niebylec (woj. podkarpackie), a także Rady Miejskiej w Osieku (woj. świętokrzyskie), Rady Powiatu Ryckiego (woj. lubelskie), Rady Powiatu Tarnowskiego (woj. małopolskie) oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego. Trafiły one do wojewódzkich sądów administracyjnych - w Gliwicach, Krakowie, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach.

Niektóre z tych spraw zostały już przyjęte przez sądy do rozpoznania na rozprawach. Jak niedawno informował PAP, na 14 i 15 lipca sądy administracyjne wyznaczyły terminy dwóch pierwszych rozpraw w tych sprawach. 14 lipca sprawą uchwały z Istebnej zajmie się sąd administracyjny w Gliwicach, zaś 15 lipca uchwałą z Klwowa - sąd administracyjny w Radomiu.

Działanie na granicach prawa?

"RPO jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup z życia społecznego, a opartym na uprzedzeniach i stereotypach" - podkreślał jeszcze w ubiegłym roku rzecznik uzasadniając złożenie pierwszych z tych skarg. W jego ocenie zaskarżone uchwały są sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Ponadto uchwały - zdaniem Rzecznika - "dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej" oraz w sposób bezprawny ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy – ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Uchwały "anty-LGBT" podjęło kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

