Pijany 19-latek spowodował wypadek. Jeden pasażer nie żyje, a drugi jest ranny

19-latek, który miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi, w powiecie nidzickim spowodował wypadek - na miejscu zginął 31-letni pasażer, drugi jest w stanie ciężkim. Kierowca auta także trafił do szpitala - poinformowała w piątek policja.

Rzecznik policji w Nidzicy Alicja Pepłowska powiedziała, że do wypadku doszło na lokalnej drodze w gminie Kozłowo. - Było to ok. godz. 5 rano. Opel astra uderzył w drzewo. Do wypadku doszło na prostej drodze, kierowca jechał zbyt szybko i do tego był pod wpływem alkoholu, miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi - powiedziała Pepłowska.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Sprawcy uciekli

Na miejscu zginał 31-letni pasażer opla, drugi pasażer w ciężkim stanie trafił do szpitala w Działdowie. Kierowcę przewieziono do szpitala w Nidzicy.

Lokalna droga jest zablokowana.

WIDEO - Duda: pochodzę z krakowskiej inteligencji, "krakówek" raczej na mnie nie głosuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP