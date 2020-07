Siemoniak: decyzja prezydenta o ułaskawieniu jest niesłychanie kontrowersyjna [OGLĄDAJ]

- Ułaskawienie to nie technika, to nie automat - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Gość "Graffiti" wskazał, że prezydent Duda ponosi odpowiedzialność za tę decyzję. - Tego nie da się przemilczeć. Opozycja i media mają prawo o to pytać - dodał.