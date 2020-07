Trzaskowski: chcę debaty trzech telewizji

- Mam nadzieję, że prezydent Duda poważnie potraktuje Polaków i podejdzie do debaty, w której nie będzie znał wszystkich pytań, która nie będzie w pełni ustawiana, gdzie nie będzie tylko klepał wyuczonych formułek - powiedział Polsat News kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Jak dodał, "chce debaty trzech telewizji".

W rozmowie z Polsat News Rafał Trzaskowski odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy o "polityce napychania kieszeni warszawskiemu salonowi, tzw. warszawce", których użył m.in. na spotkaniu z mieszkańcami Łobza.

"Cały czas próbuje nas dzielić"

- Jest nieprawdopodobne, że pan prezydent, mówiąc o warszawiakach, używa tak pogardliwego języka i cały czas próbuje nas dzielić - powiedział prezydent Warszawy. - Dzisiaj to PiS próbuje tworzyć elitę. Dzisiaj ministrowie PiS-owscy są elitą, zarabiają olbrzymie pieniądze, zatrudniają ludzi w spółkach Skarbu Państwa. To jest właśnie ta elita, którą PiS próbuje budować, a przez cały czas próbuje dzielić zwykłych Polaków i na to nie ma zgody - dodał.

Według Trzaskowskiego, te wybory to "starcie człowieka, który chce prawdziwej zmiany, który uważa, że to władza jest dla ludzi, bo ja mam takie poglądy, i prezydenta, który jest w pełni uzależniony od jednej opcji politycznej, która próbuje budować elitę za wszelką cenę, która próbuje myśleć przede wszystkim o swoich towarzyszach partyjnych, a nie o Polkach i Polakach."

Co z debatą?

- Mam nadzieję, że prezydent Duda poważnie potraktuje Polaków i podejdzie do debaty, w której nie będzie znał wszystkich pytań, która nie będzie w pełni ustawiona, gdzie nie będzie tylko klepał wyuczonych formułek, tylko gdzie będzie można mu zadawać pytania - powiedział Trzaskowski dopytywany, czy przyjmie zaproszenie na debatę do Końskich.

- Ja chcę debaty trzech telewizji, a nie wiecu partyjnego, bo dzisiaj szykuje się wiec partyjny. A my mamy prawo do tego, żeby uczestniczyć w normalnej debacie - mówił.

Dodał, że był już w TVP, a pytania, które tam były "nie mają nic wspólnego z tym o co pytają ludzie na ulicy" i "bardzo ubolewa", że prezydenta nie było na zaplanowanej dziś debacie przez TVN, TVN24, Onet oraz WP.

Przed paroma dniami Telewizja Polsat wystąpiła do władz TVN oraz TVP z propozycją organizacji wspólnej debaty z udziałem kandydatów oraz dziennikarzy trzech stacji.

pgo/luq/ Polsat News