"Gorące przyciski" w komunikacji miejskiej. Czy już pora, by wróciły?

Funkcjonowanie "gorących przycisków" zawieszono wraz z rządowymi obostrzeniami i limitami w pojazdach komunikacji miejskiej. Dziś to prowadzący pojazdy otwierają i zamykają wszystkie drzwi w pojazdach. Od przyszłego poniedziałku we wrocławskich tramwajach i autobusach ma się to zmienić. Przewoźnik postanowił przywrócić je na prośbę pasażerów.

- Teraz chcąc wysiąść lub wsiąść do pojazdu trzeba będzie samodzielnie nacisnąć przycisk otwierający drzwi - wskazuje prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder.

Tak będzie już od poniedziałku 6 lipca. Na pojazdach pojawią się informacje o zmianie. MPK we Wrocławiu zapewnia, że wszyscy prowadzący przez pierwsze dni będą uważnie spoglądać w lusterka, czy ktoś nieświadomy zmiany nie czeka bezradnie przed drzwiami.

Rzecznik spółki apeluje do pasażerów

Rzecznik spółki Tomasz Sikora kieruje do wrocławskich pasażerów prośbę, by po wprowadzeniu tej zmiany pomagali sobie wzajemnie i informowali szczególnie starszych pasażerów.

- To moja osobista prośba: jeśli zobaczą państwo na przykład seniora, który ewidentnie szykuje się do wysiadania na najbliższym przystanku, a nie nacisnął przycisku otwarcia drzwi - proszę mu przyjść z pomocą. Motorniczy w pojazdach dwuwagonowych nie zawsze ma możliwość dostrzeżenia takiej sytuacji, podobnie jeżeli wysiadający czeka przy dalszych drzwiach. Dlatego zwracam się o to, byśmy w tym najbliższym tygodniu wzajemnie sobie pomagali - apeluje Sikora.

Dlaczego miejski przewoźnik wraca do przycisków otwierających drzwi?

- Dostawaliśmy liczne prośby od pasażerów, którzy wskazywali, że skoro włączona została w pojazdach klimatyzacja, to znacznie poprawi się jej skuteczność, jeżeli bez potrzeby na każdym przystanku nie będą otwierane wszystkie drzwi - informuje rzecznik wrocławskiego MPK.

W dalszym ciągu obowiązują maseczki

Także prowadzący pojazdy zgłaszali, że zrezygnowanie z konieczności otwierania wszystkich drzwi na każdym przystanku, gdy nikt nie wsiada i nie wysiada, powinno mieć pozytywny wpływ na szybkość przejazdu tramwajów i autobusów przez miasto.

- Mimo liberalizacji zasad związanych z pandemią, nie zmieniamy restrykcyjnych norm dezynfekowania pojazdów - podkreśla Krzysztof Balawejder.

- Przypominamy pasażerom, że wciąż obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w pojazdach. W przyszłym tygodniu już codziennie policjanci będą towarzyszyć naszym kontrolerom. Będą egzekwować obowiązek używania maseczek lub przyłbic w pojazdach - zapowiada prezes spółki.

Balawejder przypomina, że poza obowiązkiem jest jeszcze "nasza społeczna odpowiedzialność". - Każdy może przechodzić chorobę bezobjawowo, jednocześnie stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla innych pasażerów - zauważa.

Warszawa na razie nie przewiduje zmian

Jak dowiadujemy się w biurze komunikacji Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, podobne zmiany nie nastąpią w najbliższym czasie w pojazdach warszawskiej komunikacji miejskiej.

- Obowiązek otwierania przez kierowców drzwi na wszystkich przystankach ułatwia wymianę powietrza w pojeździe - przekazał polsatnews.pl Łukasz Majchrzyk z działu prasowego ZTM. Jak uściślił, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej otrzymała rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego, która pozwala na takie działanie.

Rekomendacja ta wskazuje, że "powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie odpowiednio uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z sytemu cyrkulacji".

bia/prz/ polsatnews.pl