Były szef Amnesty International skazany za terroryzm. "To skandal"

Turecki oddział AI przekazał na Twitterze, że siedmiu innych oskarżonych, którzy zostali zatrzymani trzy lata temu w ramach represji po udaremnionej przez władze próbie zamachu stanu w Turcji w 2016 roku, zostało uniewinnionych.

"To skandal. Absurdalne zarzuty. Brak dowodów. Po trzyletnim procesie Taner Kilic skazany za członkostwo w organizacji terrorystycznej" - napisał również na Twitterze przedstawiciel AI Andrew Gardner. "Nie poddamy się, dopóki wszyscy nie zostaną uniewinnieni" - dodał.

