YouTube usunął wideo, w którym "biały bił czarnego". Chodziło jednak o partię szachów

- Po pewnym czasie od opublikowania nagrania, osoby które mnie obserwują zgłaszały, że nie mogą odtworzyć wideo - wyjaśniał chorwacki szachista Antonio Radic, którego kanał na YouTube subskrybuje ponad 700 tys. użytkowników. Po chwili administratorzy serwisu poinformowali go, że materiał został usunięty za złamania obowiązujących zasad.

Kiedy chciał odwołać się od tej decyzji, została ona natychmiast odrzucona. Ponadto został ukarany tygodniową blokadą publikowania nowych filmów.

"Nigdy nie miałem takich problemów"

- Opublikowałem ponad 1800 nagrań przez ostatnie 3 lata i żadne z nich nie łamało zasad serwisu - zaznacza youtuber. Zwraca także uwagę, że być może w związku z obecną sytuacją YouTube "jest szczególnie wrażliwy na nawiązania do rasizmu, więc na podstawie słów kluczowych opacznie zrozumiał, gdy mówiłem: czarne idą na pole B6 zamiast C6, w tej pozycji białe zawsze będą lepsze".

Radic zwrócił uwagę, że na jego nagraniach nawet się nie przeklina. - W moich filmach często pojawiają się sformułowania "czarne biją białe", albo "białe kontra czarne". Jeżeli YouTube jest w stanie usunąć twoje wideo za coś takiego, to ciężko znaleźć motywację, by robić dalej to, co robię - stwierdza szachista. Finalnie, po ponownym odwołaniu materiał trafił ponownie do serwisu.

W efekcie brutalnych działań policji i zabójstwa w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda w mediach na całym świecie rozgorzała dyskusja o problemie rasizmu i nawoływania do nienawiści.

