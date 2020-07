Putin u władzy do 2036? Wskazują na to wyniki referendum

Centralna Komisja Wyborcza podała, że ​​77,9 proc. głosujących opowiedziało się za zmianami w konstytucji. Jej szefowa Ełła Pamfiłowa zapewniła, że głosowanie przebiegło bez zakłóceń.

Głos oddał sam prezydent.

Russians have paved the way for Vladimir Putin to stay in power until 2036. The 67-year-old former KGB officer has ruled the country for more than two decades as president or prime minister https://t.co/HZIxxxpWTN pic.twitter.com/GWcupWUgY8